Moje pesmi, moje sanje na turneji po Sloveniji

V zadnjih majskih dneh je v ljubljanski hali Tivoli vse ljubitelje glasbe popolnoma navdušila uprizoritev muzikala Moje pesmi, moje sanje. V nabito polni dvorani, ki bi kar dvakrat napolnila Cankarjev dom ali štirikrat ljubljansko Opero, so gledalci s stoječimi ovacijami nagradili več kot 150-člansko ekipo ustvarjalcev, ki se je več mesecev pripravljala na uprizoritev tega, doslej v svetovnem merilu največkrat uprizorjenega muzikala vseh časov.

V dveh večerih si je tako muzikal ogledalo več kot 4000 navdušenih gledalcev.

Izjemen projekt producenta Nejca Avblja, so poleg 45-članskega orkestra pod taktirko Simona Dvoršaka, na veličastni sceni kar 250 kvadratnih metrov izpeljali Boštjan Romih kot stotnik von Trapp, Irena Yebuah Tiran kot mati prednica, Eva Černe kot postolantka Maria, in številni drugi.

»Pred premiero sem bila zelo čustvena, saj sem prejemala veliko klicev in sms-ov s spodbudnimi besedami, ki so me napolnili s posebno močjo za premiero. Na odru sem bila svobodna, srečna, občutek sem imela, da je bila to vloga za katero sem se pripravljala svojo celotno kariero. Čestitka, ki se je ponavljala cel večer je bila: "Rojena si bila za to." in tudi sama sem se tako počutila. Vzkliki in bučne stoječe ovacije občinstva so poplačale trdo delo in odrekanja preteklih mesecev, v srcu pa je veliko zadovoljstvo in sreča« je po premieri povedala Eva Černe.

Vloga stotnika von Trappa je bila velik izziv za Boštjana Romiha, ki je po premieri povedal: »Več mesecev smo vadili tudi po osem ali več ur dnevno, zadnje tedne tudi po dvanajst ur, kar je velik zalogaj. Vsi sodelujoči smo v predstavo vložili velik del sebe, del svojega srca. S to vlogo sem bolj samozavesten glede petja in igranja in to mi ogromno pomeni. Hvaležen sem za to izkušnjo, po navdušenih odzivih v dvorani Tivoli pa se že veselim prihodnje predstave.«

Marsikatero solzo pa je gledalcem izvabil tudi nastop sedmih otrok, ki so navdušili s pesmimi kot so DO-RE-MI in številne druge.

Za odličen prevod in priredbo melodij vsem znanih angleških pesmi izpod peresa Richarda Rodgersa, je poskrbel mlad a izjemno prodoren in uspešen režiser Nejc Lisjak, ki je svojo prvo predstavo režiral že pri enajstih letih.

Po izjemni ljubljanski premieri se muzikal seli še na oder mariborske dvorane Tabor 16. in 17. junija, pa jeseniške dvorane Podmežakla 23. junija in v portoroški Avditorij 1. septembra. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.si.

