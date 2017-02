FOTO: Na Evrovizijo odhaja Omar Naber

Omar Naber je 'On My Way' v Ukrajino. (Foto: Miro Majcen)

Osem izvajalcev se je na Emi na Gospodarskem razstavišču pomerilo za zmago, ki bo izbrancu omogočila nastop na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije maja v Ukrajini. V finale so se po dveh predizborih, ki sta potekala minuli konec tedna, uvrstili KiNG FOO, Nika Zorjan, Sell Out, Omar Naber, Nuška Drašček, Tim Kores, Raiven in BQL.



KiNG FOO so se v finale Eme uvrstili s prvega predizbora s pesmijo Wild Ride, Nika Zorjan s pesmijo Fse, Sell Out s pesmijo Ni panike in Omar Naber z On My Way. Na drugem predizboru je Nuška Drašček prepričala s pesmijo Flower in the Snow, Tim Kores s skladbo Open Fire, Raiven s pesmijo Zažarim in BQL s Heart of Gold. V obeh polfinalih je sicer nastopilo 16 izvajalcev.

Prvi so nastopili Sell Out iz Kočevja ... "Če bomo zmagali, bomo v Kočevju organizirali krasno zabavo," so pospremili svoj nastop. Sledila je Nuška Drašček s pesmijo Flower in the Snow. "Če bom zmagala, si bom pobelila lase ...," je hudomušno komentirala svojo morebitno zmago še pred razglasitvijo.

Nuška Drašček (Foto: Miro Majcen)

"Če jaz zmagam, bom gol tekel čez glavne trge vseh naših mest," je po nastopu obljubil navihani Tim. Prvo polovico nastopajočih je sklenila Nika s skladbo Fse.

V drugo polovico so zagrizli KiNG FOO in njihov Wild Ride. Kaj pa pravi Omar, kaj bo njegova misija, če zmaga? "Moja misija bo, da bom še večji vzor mladim ... na mladih namreč svet stoji ..." BQL pa sta obljubila, da bosta skuhala nedeljsko kosilo in se s tem zahvalila za podporo družine. Kot zadnja je nastopila Raiven, ki želi na Evroviziji izstopati: "Na Evroviziji moraš pustiti pečat, moraš izstopati, biti drugačen – harfistke z roza lasmi na Evroviziji še ni bilo."

O tem, kdo bo maja potoval v Kijev, je odločalo šest strokovnih regijskih žirij ter gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem. Razmerje ocen oz. točkovanja strokovnih žirij in telefonskega glasovanja pa je bilo 50 proti 50.

ManuElla (Foto: Miro Majcen)

Čas čakanja na končno odločitev so z nastopi popestrili lanska predstavnica Slovenije na Evroviziji ManuElla, ki se s pesmijo Blue and Red ni prebila v finale, lanska slavljenka tega panevropskega televizijsko-glasbenega šova Džamala, ki je Ukrajini pripela zmago s pesmijo 1944, ter priljubljeni hrvaški pevec Toni Cetinski, ki je na Evroviziji sodeloval leta 1994.

Žirija je na koncu odločila, da je najboljši Omar Naber, gledalci so glasovali za duo BQL. Po seštevku točk pa je slavil Omar, ki je leta 2005 že zastopal Slovenijo na izboru za Pesem Evrovizije, in to ravno v Kijevu v Ukrajini, kjer bo tudi letos potekala Evrovizija.