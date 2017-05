Na festival INmusic gresta zasedbi Nesesari Kakalulu in persons from porlock

persons from porlock (Foto: Izvajalec)

Komisija v sestavi dveh predstavnikov Vala 202 (Klara Zupančič in Jernej Sobočan) in vodij festivala MENT Ljubljana (Andraž Kajzer in Matjaž Manček) je med 67 prijavami za sredin nastop izbrala pet zasedb, ki so se potegovale za nastop na festivalu INmusic.

Med več kot 300 prejetimi glasovi jih je največ šlo zasedbi Nesesari Kakalulu, predstavnika festivala INmusic, Zoran Marić in Ivana Jelača pa sta na festival povabila skupino persons from porlock.

Festival INmusic, ki bo letos potekal že 12. zapored, ponovno napoveduje nabor svetovno in regionalno poznanih imen, med katerimi so Kings of Leon, Alt-J, Arcade Fire, Kasabian, Flogging Molly, Booka Shade, Repetitor, Darko Rundek, Slaves, Orchestra Baobab in Michael Kiwanuka.

Nesesari Kakalulu so mlada primorska zasedba oziroma devetčlanski orkester, ki skrbi za sodoben glasbeno-ritmični ritual. V kratkem bo izdala svoj prvi album.

Skupina persons from porlock so lani izdali prvenec things people don't like, ki ga je Radio Študent razglasil za domači album leta. Letos pa je novi singl Bad FanFiction postal še pesem dneva na seattelskem radiu KEXP.