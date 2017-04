Na kaj vas spominja nov singel Nede Ukraden?

Neda Ukraden predstavlja singel Favorit. (Foto: Andrej Damjanović)

Neda Ukraden, ki je na sceni prisotna že več kot 40 let, je izdala nov singel z naslovom Favorit. Pevka se bo s pesmijo predstavila na letošnjem hrvaškem festivalu CMC v Vodicah.





Luis Fonsi (Foto: AP)

Njeno novo pesem je zakrila preverjena ekipa avtorjev – Dušan Bačić in Bojan Dragojević, ki sta za Nedo ustvarila že ogromno hitov.



''Svojemu občinstvu sem želela pokazati nekaj novega in drugačnega. To je prva od treh pesmih in upam, da bo občinstvu vse sprejelo z navdušenjem. Pesem Favorit je narejena v poletnem, latino stilu, v ritmih reggaetona. Ta ritem, tema in vzdušje so bili vodilo pri ustvarjanju pesmi. Pesem govori o ljubezenskem razočaranju, kako se vsi počutimo, ko imamo nekoga radi in kadar smo prevarani in zavrženi. Pesem Favorit dojemam kot izrazito atraktivno poletno zgodbo, ki je za nas velik uspeh in upam, da bo oboževalcem všeč,'' je ob izidu pesmi povedala Neda.



Neda je skladbo objavila tudi na svojem kanalu na YouTubu, pod katero so se hitro vsule številne kritike, da je pesem na las podobna uspešnici Despacito, ki jo v originalu prepevata Luis Fonsi in Daddy Yankee. Slednja sta pesem izdala 12. januarja, videospot zanjo pa je presegel že milijardo ogledov na YouTubu. Trenutno šteje že več kot 1.159.884 ogledov. Nalezljivi ritmi so prepričali tudi Justina Bieberja, ki je Luisu predlagal, da posnameta remiks pesmi in Luis je povabilo seveda z veseljem sprejel.

Prisluhnite obe skladbi in presodite sami.

Neda Ukraden - Favorit

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee