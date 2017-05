Tri tedne po izidu singla Reno 4 Mile Kekin, pevec priljubljene skupine Hladno pivo, predstavlja videospot, ki ga je režiral Goran Kulenović. Kadri iz desetih različnih lokacij so bili posneti v enem dnevu, v glavni vlogi je nastopila Ana Šišmanović.

"Cel dan sem vozil originalno Renault 4, kar me je vrnilo v čas ustvarjanja, ki je trenutno v drugem planu. Kulenović je namreč želel uloviti avtentičnost, tako da je določene kadre posnel z originalno H8 tehniko, da je dobil sliko starih domačih videoposnetkov," je o videospotu povedal Mile Kekin.

Poleg režiserja Gorana Kulenovića so na videospotu delali še Slaven Jekauc kot producent in mojster žara, Natalija Primorac, ki je skrbela za brezhibno masko, Ivan Zadro, snemalec in direktor fotografije, Borko Belan je skrbel za rekvizite in Vedran Ciprijanović-Cipra, ki je bil direktor lokacije, lastnik garaže in igralec v videospotu.

"Na koncu bi se rad zahvalil izumiteljem servo volana, klimatske naprave in senzorja za parkiranje," je še šaljivo zaključil Mile.