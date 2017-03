Na podelitvi nagrad porin zmagovalna Oliverjeva in Gibonnijeva Familija

"Ko se odločiš narediti duet z Oliverjem, je že opravljenega pol dela, saj je njegov vokal najboljši v zadnjih sto letih." (Foto: ReflektorMusic)

Med objavljenimi finalisti za 24. hrvaških glasbenih nagrad porin je največkrat nominiran album Familija, ki sta ga lani ponudila dva prekaljena mačka, Zlatan Stipišić – Gibonni in Oliver Dragojević. Osvojila sta nominacije za najboljši album leta, album pop glasbe, vokalno sodelovanje za skladbo Sreća, produkcijo in posnetek, v posamezni konkurenci je Oliver osvojil štiri nominacije za skladbo Gdje to piše?, Gibonni pa tri za skladbo Udica, med njimi tudi nominacija za najboljši videospot.

Po ocenah stroke sta glasbenika ustvarila najboljše vokalno sodelovanje za skladbo Sreća. Ob prevzemu nagrade je Gibonni povedal: "Ko se odločiš narediti duet z Oliverjem, je že opravljenega pol dela, saj je njegov vokal najboljši v zadnjih sto letih."

Kmalu za tem je Oliver prejel nagrado za najboljšo moško vokalno izvedbo in interpretacijo skladbe Gdje to piše?, za isto skladbo pa je prejel dve nagradi tudi Elvis Stanić - za najboljšo produkcijo in najboljši aranžma skladbe. Nagrado za najboljši pop album sta prejela Oliver in Gibonni skupaj.

"Glede na moje skromno znanje o zahvalah bi rekel samo to, da bo Gibonni še naprej pisal pesmi, jaz pa bom še naprej pel." (Foto: ReflektorMusic)

Zadnja, najbolj prestižna nagrada, je bila podeljena za album leta, za katerega se je potegovalo osem izvajalcev in producentov. Ob proglasitvi najboljšega se je voditeljica pošalila: "La La Land", saj sta imela Oliver in Gibonni kar dvanajst nominacij in na koncu sta prejela tudi največjo nagrado – najboljši album leta. Oliver je ob zahvali izjavil: "Glede na moje skromno znanje o zahvalah bi rekel samo to, da bo Gibonni še naprej pisal pesmi, jaz pa bom še naprej pel." Gibonni pa se je najprej zahvalil Oliverju in povedal, da je album Familija posvečen njunima pokojnima očetoma – Aljoši Dragojeviću in Ljubu Stipišiću. Spomnil pa se je tudi zdaj že pokojnega ustanovitelja nagrad porin Dražena Vrdoljaka.