Na Super Bowlu bo za spektakel poskrbel Justin Timberlake

Čast 12-minutnega nastopa med polčasom Super Bowla je pripadla Justinu Timberlakeu. (Foto: AP)

Pop zveznik Justin Timberlake je oznanil, da bo čast nastopa na med polčasom finala ameriškega nogometa, najpomembnejšega dogodka v ZDA, naslednje leto pripadla njemu. Da bo nastopil med polčasom Super Bowla, je oznanil v zabavnem posnetku, ki ga je posnel s komičnim voditeljem in njegovim dobrim prijateljem Jimmyjem Fallonom. "Imam čas, pol časa," je pripisal ob posnetek, ki ga je objavil na Twitterju.

Novico so tvitnili tudi pri Pepsiju, glavnemu pokrovitelju odra. "Uradno je: Justin Timberlake bo zavzel oder Pepsi med polčasom. Se vidimo 4. februarja."

S to potezo sta leta 2004 Justin Timberlake in Janet Jackson poskrbela, da se je njun nastop zapisal v zgodovino. (Foto: AP)

A to zanj ni prvič, saj je med polčasom Super Bowla nastopil že leta 2004. Takrat se je v zgodovino zapisal z "incidentom", ko je strgal oblačilo Janet Jackson, in razgalil njene prsi, ki so bile prekrite z okraskom, zaradi česar je bilo jasno, da ni šlo za nesrečo, temveč je bila poteza načrtovana. Je pa vseeno polnila naslovnice in še vedno ostaja v popkulturnem spominu.

Lani je čast nastopa med polčasom tega najbolj gledanega dogodka pripadala Lady Gaga, ki je poskrbela za pravi akrobatski spektakel. Ko so Justina vprašali, ali ima tudi sam kaj podobnega v mislih, je odvrnil: "Kaj pa vem, star sem že 36, ne vem, če sem še zmožen česa takšnega." Pojasnil je, da je njegov cilj pripraviti ljudi do plesa.

Nastop Lady Gaga:

"Resnično si želim izkoristiti priložnost, da sestavim nastop, ki bo dajal občutek združevanja. To bi bil ultimativni dosežek, vrhunec pa, da na neki točki v tistih 12 minutah nastopa vsi vstanejo in pomigajo z ritko," je še dejal.Če sklepamo po nastopu, ki ga je leta 2016 pripravil za finale Evrovizije, potem nihče ne bo mogel mirno obsedeti.