Na vaji s člani zasedbe New Swing Quartet

Združili so se pred 50. leti, pred 10. so šli na pavzo, zdaj so pa spet skupaj ... gospodje iz New Swing Quarteta so res že malce v letih, a na vajah so poskočni kot pred 20 leti in tudi družbena omrežja obvladajo. Prav Facebook jih je v bistvu tudi združil, mi pa smo jih obiskali na vaji. Ja, še vedno vadijo.