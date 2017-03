Na vinilkah dva projekta Davida Bowieja

David Bowie je zaradi raka umrl januarja lani. (Foto: AP)

Ob dnevu ploščarn, 22. aprila, ki so si ga pred desetimi leti zamislile neodvisne prodajalne plošč v ZDA, da bi oživile gramofonske plošče, bosta letos na police prišla dva projekta Davida Bowieja.

Naprodaj bo tridelni album Cracked Actor, ki je bil posnet septembra 1974 na turneji Philly Dogs. Nekaj materiala s turneje je že bilo mogoče videti v BBC-jevem dokumentarcu Cracked Actor.

Koncertno dogajanje je zajeto na petih straneh vinilk, na šesti pa bo odtisnjena Bowiejeva podoba iz 70. let minulega stoletja. Album se razlikuje od uradnega koncertnega Bowiejevega albuma iz leta 1974 David Live. Na novem albumu je namreč mogoče prisluhniti drugemu bendu, vključno s spremljevalnim pevcem Lutherjem Vandrossom.

Album Bowpromo pa je bil zamišljen kot promo album leta 1971, in je zato izšel le v nekaj kopijah. Na njem je bilo sedem Bowiejevih skladb in pet pesmi Dane Gillespie. Tokratna različica pa ponuja le Bowiejeve skladbe, ki so nekakšne alternativne različice pesmi, ki so bile pozneje uvrščene na album Hunky Dory.

Na novem albumu bo tudi skladba It Ain't Easy, ki je bila v drugačni različici del petega studijskega Bowiejevega albuma The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.