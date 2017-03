Na vinilu bo prvič izšel posnetek Pink Floydov iz leta 1966

Roger Waters, Nick Mason, Syd Barrett in Richard Wright (Foto: AP)

Založba Legacy Recordings je naznanila, da bo britanska zasedba Pink Floyd prihodnji mesec na vinilu izdala doslej javnosti neznano različico skladbe Interstellar Overdrive. Posnetek skladbe, ki jo podpisujejo in izvajajo Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright in Nick Mason, je nastal 31. novembra 1966.



Posnetek je nastal, preden so Pink Floyd podpisali pogodbo z založbo Emi. Krajša, skoraj desetminutna različica skladbe Interstellar Overdrive je bila uvrščena na njihov debitantski album The Piper at the Gates of Dawn iz leta 1967.



Nova izdaja na vinilu bo pospremljena s plakatom in razglednico, na kateri bo fotografija, posneta na koncertu skupine v Londonu leta 1967.



Pink Floyd so sicer novembra izdali paket s 27 albumi The Early Years 1965-1972, v katerega so uvrstili 20 do tedaj še neobjavljenih skladb. Njihovo kariero in prispevek k rock glasbi bo slavila tudi razstava The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains, ki bo od maja na ogled v londonskem muzeju Victoria & Albert.



Skupina Pink Floyd sodi med najpomembnejše predstavnike psihedeličnega ali art rocka. Ustanovljena je bila leta 1964. S svojo glasbo ter vizualno obliko albumov in nastopov je pomembno vplivala na razvoj rock glasbe. Največji komercialni uspeh je doživela v 70. in 80. letih minulega stoletja. Njena albuma The Dark Side of the Moon in The Wall sodita med najbolje prodajane albume vseh časov.