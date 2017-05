Na voljo dodatne vstopnice za koncert skupine Depeche Mode

Depeche Mode k nam prihajajo iz Nice, kjer bo dva dni pred koncertom v Ljubljani na sporedu četrti koncert svetovne turneje Global Spirit Tour, ki so jo 5. maja uspešno začeli na Švedskem. Kot predskupina bo v Stožicah nastopil danski duo The Raveonettes.

(Foto: Anton Corbijn)

Tudi koncert Depeche Mode v Ljubljani bo posvečen predstavitvi njihovega najnovejšega studijskega albuma Spirit, ki je marca prispel na prodajne police. Ker gre za skupino, ki slovi po revolucionarnih nastopih, prežetih z močnimi emocijami, si lahko obetamo glasbeni presežek v vseh pogledih.

Dave Gahan je o novem albumu povedal: »Izjemno smo ponosni na zvok in energijo, ki prežemata Spirit in zelo se veselimo, da se ponovno podajamo na turnejo ter ju delimo z našimi oboževalci po vsem svetu.«

(Foto: Anton Corbijn)

Četudi so prodali več kot 100 milijonov plošč in igrali pred več kot 30 milijoni oboževalcev, Depeche Mode nočejo postati samozadovoljni in zaspati na lovorikah. Nešteto umetnikov jih navaja kot navdih, kritiki hvalijo njihovo neizčrpno energijo ter poudarjajo, da s časom postajajo vse bolj in bolj aktualni. Album Spirit in turneja Global Spirit Tour bosta sledila njihovi zloglasni glasbeni inovativnosti ter njihovemu komercialnemu ter kritiškemu uspehu.

