NAGRADNA IGRA: Kdo se bo srečal z Oliverjem in Gibonnijem?

Po seriji nastopov in večinoma razprodanih največjih arenah po celi regiji, bosta Oliver in Gibonni pri nas nastopila le še na dveh skupnih koncertih, vsak s svojo skupino in gosti, kar pomeni triurni nastop njunih skupnih in samostojnih uspešnic. 9. junija tako prihajata v ljubljanske Stožice in 10. junija v mariborsko dvorano Tabor. Njuni čustveni in spektakularni nastopi težko pustijo koga ravnodušnega, sicer pa je njun nastop v hrvaškem Pulju, v tamkajšnji Areni videlo tudi nekaj tisoč Slovencev. Čaroben večer pa bosta zagotovo pričarala tudi v osrednjeslovenski in štajerski prestolnici, kjer bosta tudi zaključila skupno turnejo. Po tem namre ne načrtujeta več skupnih nastopov.

"Najlepše mi je, ko sem doma in mi uspe napisati lepo pesem. Ko vem, da je dobra. In obožujem trenutek, ko pridem pred publiko in vidim njihovo reakcijo, ko vidim, da je ta pesem prišla do njih, da so jo začutili. Ta dva trenutka imam najraje," je svojih najljubših trenutkih za revijo Playboy izjavil Gibonni.

