NAGRADNA IGRA: Srečajte se s Scorpions!

S Scorpions se lahko srečate 5. decembra, ko bo bodo imeli koncert v ljubljanskih Stožicah s predskupino Divlje jagode. (Foto: Izvajalec)

Scorpions že več kot pet desetletij skrbijo, da veter piha v vse smeri. Konec leta bo to legendarno nemško hard rock skupino, ki jo najbolje poznamo po veliki uspešnici Wind of Change, veter prinesel tudi v naše kraje. Slovenci bomo tako poleg ene najlepših rock balad vseh časov, končno lahko v živo slišali tudi uspešnice kot so Rock you like a Hurricane, Still loving you, Send me an Angel in mnoge druge. Predskupina bodo bosanski rockerji Divlje jagode, ki so na glasbeni sceni že 40 let.

Dvorana Stožice bo tako 5. decembra gostila razkošno odrsko produkcijo v vizualno mogočnem rock spektaklu, ki je navdušil že v okviru svetovne turneje Return to Forever, s katero so Scorpions pred slabima dvema letoma obeležili 50. obletnico svojega delovanja. Mi smo jih takrat ujeli v Trstu.

Zasedba je tik pred izidom kompilacijskega albuma Born To Touch Your Feelings - Best of Rock Ballads, ki bo izšel 24. novembra. Na njem so zbrali najlepše balade, ki so jih ustvarili v svoji bogati karieri, prvi singel pa se imenuje Follow Your Heart, ki mu lahko prisluhnete.

24. novembra bo izšel kompilacijski album Born To Touch Your Feelings - Best of Rock Ballads. (Foto: Izvajalec)

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Kateri po vrsti in katerega leta je izšel njihov prelomni album Crazy World?

Odgovore pošljite na e-naslov: igra@pop-tv.si

Izmed pravilnih odgovorov bomo v sredo 22. novembra izžrebali dva srečneža/-i, ki se bosta lahko srečala/-i s skupino in dobila/-i tudi vstopnico za koncert.

Srečno!