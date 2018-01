Najbolj vroče glasbeno sodelovanje ta hip: Tomi Meglič in Slaviša Stojanović združila moči

Tokrat sta moči za novo glasbeno sodelovanje združila nogometni trener Slaviša Stojanović in Tomi Meglič, ki sta zakuhala pesem Napačen čas. Avtor besedila in pesmi je Slaviša, medtem ko je Tomi pesem odpel. Gre za prvi singel iz glasbenega projekta Matematika izpod rok Slaviše Stojanoviča, ki skriva še kakšnega asa v rokavu. Med drugim odlično ubira kitarske strune, kar dokazuje tudi prihajajoči album.

Slaviša Stojanović (Foto: Damjan Žibert)

Pesem Napačen čas je prvi singel z albuma, ki obljublja še osem impresivnih sodelovanj z najbolj znanimi slovenskimi glasbeniki, ki jih bo v naslednjih tednih razkril na Facebook strani Matematika SS.

Napačen čas govori o željah, ljubezni in talentu generacije, ki ni uspela uresničiti vsega, za kar so bili nadarjeni. Zgodbo je s peskom narisala Darja Velušček pod okriljem studia Sand Art Ljubljana in nastal je inovativen videospot, kot ga v Sloveniji še nismo videli.

O sodelovanju s Tomijem Slaviša govori v samih presežnikih, predvsem pa pravi, da je Tomiju neizmerno hvaležen, da je bil pripravljen njegove ideje dvigniti na nivo, ki ga vidi in čuti samo on. ''Njegova noč ima moč in iz nje zna narediti pravljico in v vseh nas nepozaben ples, tudi ko je Napačen čas,'' je še dodal Slaviša.

V videu zgoraj si poglejte, kaj sta nam Tomi in Slaviša še zaupala o skupnem sodelovanju.