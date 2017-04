Največkrat predvajana skladba je To mi je všeč Nine Pušlar

Nina Pušlar s pesmijo To mi je všeč kraljuje na lestvici najbolj predvajanih skladb lani na radiih. Druga največkrat predvajana skladba v letu 2016 je bila prav tako slovenska - Here for You dua Maraaya, največkrat predvajana tuja skladba lani pa je bila na tretjem mestu Photograph Eda Sheerana. Na četrtem mestu lestvice sledi Srce za srce Alye, na petem je pesem Marvin Gaye ameriškega pevca Charlieja Putha.



Pravi razlog, ali je tokratna uvrstitev domačega izvajalca v sam vrh lestvice trend ali zgolj naključje, bo viden čez nekaj let, je prepričan Viljem Marjan Hribar, direktor Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF).





Nina Pušlar (Foto: Miro Majcen)

Po zadnji uvedbi kvot, katerih namen je bil med drugim uzakoniti predvajanje glasbe tudi v dnevnem času, je opaznih nekaj pozitivnih učinkov. Med njimi je gostota slovenskih posnetkov na najvišjih mestih. Med prvimi dvajsetimi največkrat predvajanimi skladbami v letu 2016 je namreč šest slovenskih za razliko od dveh v letu 2015. Med prvimi petimi pa so tri skladbe slovenskega izvora, je opozoril Hribar.



"Mislim, da je to tudi posledica uvedbe glasbenih kvot. Zanimivo je tudi, da so te skladbe praktično vse novejšega datuma: štiri od petih so nastale v zadnjih dveh letih," je dejal Hribar. Kot je še dodal, se je do kvot slovenska glasba več uporabljala ponoči, zdaj pa se mu zdi, da radijski uredniki "bolj pazijo" in kvote "lovijo v predpisanih pasovih".

Drugič od leta 2010, odkar IPF pripravlja lestvico največkrat predvajanih skladb na radiih in podeljuje nagrado, je slovenska skladba skupaj s tujimi zasedla prvo mesto. Prvi slovenski izvajalec, ki se je uvrstil na skupno prvo mesto, je bila leta 2011 skupina Tabu s skladbo Poljubljena.



Med 100 največkrat predvajanimi skladbami je bilo lani 27 slovenskih pesmi, štiri več kot leta 2015. Nasploh pa so radijski programi lani predvajali manj slovenske glasbe kot leto prej - 38,2 odstotka glede na prejšnjih 42,78 odstotka, kaže statistika IPF.



Po podatkih IPF, ki jih je še razgrnil Hribar, se omenjene uspešnice vrtijo na veliki večini slovenskih radijskih programov; pesem Nine Pušlar je lani vrtelo 41 programov. Razpon različnih skladb, slišanih na radiih, pa ni bistveno odstopal od preteklosti: ta sega od dobrih 1000 do več kot 30.000 različnih posnetkov, odvisno od "širine" oziroma specializiranosti - profiliranosti posamične postaje. Zanimiv je po njegovih besedah tudi podatek, da slovenski radii kar tri četrtine posnetkov, ki jih vrtijo, zavrtijo tri- ali manjkrat, uspešnice seveda več kot trikrat.



"To je dober signal," je prvo mesto Nine Pušlar komentiral predsednik skupščine izvajalcev na IPF Boštjan Dermol, ki upa, da gre trend, tudi s pomočjo kvot, v smeri manjše kvantitete in večje kvalitete slovenske glasbe. Boštjan Menart, ki na IPF predseduje skupščini proizvajalcev fonogramov, pa je pripomnil, da je zavest o dolžnosti plačevanja avtorskih nadomestil bistveno narasla, po njegovi oceni do ravni, ki bi si ga neka urejena država želela, čeprav obstaja še nekaj nedorečenosti.



Nina Pušlar je na lestvici že imela najbolj predvajano slovensko skladbo - Slečeno srce leta 2010. Skladbo To mi je všeč, ki je bila uporabljena tudi za promocijo ene od trgovskih verig, je posnela s producentom Anžetom Kacafuro. Z njim snuje tudi nov album, ki bo izšel predvidoma jeseni.