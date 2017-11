Nesreča ne počiva: Shakira odpovedala prve koncerte svetovne turneje

Shakira se je vneto pripravljala na svetovno turnejo, ki naj bi bila najboljše, kar je kdaj ustvarila, a so jo ustavile glasilke. (Foto: AP)

40-letna kolumbijska pop zvezdnica Shakira je povsem strta, saj se je namreč močno veselila začetka svetovne turneje El Dorado, a je morala zaradi poškodovanih glasilk odpovedati prve koncerte.

Žalostno novico je sporočila preko družbenih omrežij. Sprva je morala razočarati nemške oboževalce, kjer bi morala pričeti turnejo 8. novembra, a še vedno upala, da bo lahko nastopila danes v Parizu. Zdaj pa je sporočila, da tudi to ne bo mogoče. Še več, odpovedala je še koncerta v Antwerpnu (12. november) in Amsterdamu (14. november), kar kaže, da je poškodba precej huda.

"Zadnje dni sem osredotočena na to, da si moje glasilke opomorejo. Zelo sem si želela, da bi lahko nastopila v Parizu, a na mojo veliko žalost to ni mogoče, saj so mi zdravniki svetovali, naj glasilkam privoščim počitek. V tem času se povsem posvečam okrevanju, da bom lahko vendarle z vami delila to koncert, ki smo ga tako z veseljem pripravljali in na katerega sem tako ponosna," je zapisala.

Dodala je, da komaj čaka, da se lahko vrne na oder in da bo oboževalcem lahko stoodstotno dala, kar zmore. "Iz dna srca hvala za vso podporo, ki ste mi jo izkazali v teh dneh. Pomagala mi ostati pozitivna v teh težkih časih. Če bo bog dal, se bomo kmalu videli in začeli mojo turnejo," je sklenila.

Tako instenzivno se je pripravljala na turnejo in se je veselila:

Pred dvema dnevoma je žalostno novico o odpovedi koncerta na družbenih omrežjih sporočila nemškim oboževalcem in pojasnila, da si je glasilke poškodovala med zadnjimi vajami pred začetkom turneje, ter da so ji zdravniki predpisali obvezen počitek, da si jih ne poškoduje še bolj. "Strta sem, ker bom morala zamuditi prvi koncert turneje. Tako zelo imam rada svoje nemške oboževalce, in sem se resnično veselila, da bom prvi koncert v turneji delila prav z vami. Čeprav me zelo boli, vem, da moram poslušati nasvete svojih zdravnikov, da bom čim prej okrevala in vam lahko dala vse kar imam. Moja ekipa se zelo trudi, da najde nov datum, da se vrnem in pokažem ta vznemirljivi šov, za katerega čutim, da bo najboljši do zdaj," je zapisala.

Shakira, držimo pesti!