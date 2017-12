'Ni nobenega dvoma, da je bilo leto 2017 leto Eda Sheerana.' (Foto: AP)

Ob koncu leta se je ponudnik glasbe Spotify odločil razkriti, kateri glasbenik, album in pesem so dosegli največ pretokov. In ne, največkrat pretočena skladba na tej platformi ni Despacito, čeprav ne dvomimo, da je pesem, ki ste jo letos največkrat (hote ali nehote) slišali. Zmagovalec je Ed Sheeran in to kar trojni, saj je prepričljivo zmagal v vseh treh kategorijah.

Največkrat pretočena skladba pri tem ponudniku je njegov hit Shape of you, ki je dosegla več kot 1,4 milijarde pretokov, njegov album Divide pa je največkrat pretočeni album, saj je bil pretočen 3,1 milijardkrat.

Tako je Ed na vrhu seznama glasbenikov, katerih glasbo so uporabniki največkrat pretočili, saj je zabeležil kar 6,3 milijarde pretokov.

"Ed Sheeran je letos absolutno dominiral, saj je izdal album Divide, ki je podiral vse rekorde," je povedal Stefan Blom, ki pri Spotifyju skrbi za vsebino. "Ni nobenega dvoma, da je bilo leto 2017 leto Eda Sheerana. Veseli smo, da je toliko njegovih oboževalcev odkrilo, poslušalo in delilo njegovo glasbo pri nas. Edu pa čestitamo za osupljiv dosežek!," je dodal.

Čeprav so julija skladbo Despacito portoriškega pevca Luisa Fonsija razglasili za največkrat pretočeno skladbo doslej, saj je na platformah, kot sta YouTube in Spotify dosegla 4,6 milijarde predvajanj, pa je, če upoštevamo samo uporabnike Spotifyja, bolj prepričal Ed.

Čeprav so ga pri nominacijah za grammyje spregledali - nominiran je namreč

Ob Edovi pesmi Perfect je zaroko proslavila tudi zvezdnica Kaley Cuoco.

za najboljši solo nastop in najboljši pop album, ne pa tudi za album in pesem leta, so oboževalci tako jasno pokazali, kaj jim je všeč. Tudi Ellen DeGeneres je "zgrožena", ker ni bil nominiran v najpomembnejših kategorijah, kar mu je povedala, ko je gostoval v njeni oddaji, Ed pa je odvrnil: "Jaz na to gledam tako: včasih je tvoje leto, včasih pa ne. Mogoče to leto ni moje." No, mi se ne strinjamo, prav tako tudi ne množice njegovih oboževalcev. In to je, tudi Edu, v resnici najpomembneje. "To pomeni največ – ko vidiš ljudi, kako uživajo v tvojih pesmih. Raje kot nagrade bi imel, da ljudje celo življenje prihajajo do mene, in mi povedo, da so mojo pesem vrteli na svoji poroki, ali da so ob moji pesmi doživeli prvi poljub," je povedal Ed.