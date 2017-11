VIDEO: 'Nimam oboževalcev, imam pa ljudi, ki pozorno poslušajo, kar jim imam za povedati'

Minilo je 40 norih, mladih let odkar je Andrej Šifrer prvič prispeval k slovenski glasbi s svojim izjemnim talentom ter smislom za ustvarjanje brezčasnih melodij in vrhunskih slovenskih besedil. Njegov prvi singl Zoboblues je izšel jeseni leta 1977 in za vedno spremenil Andrejevo življenje. Čez pol milijona prodanih plošč, kaset in CD plošč, na tisoče koncertov na petih kontinentih, ponarodele pesmi, ki jih prepevajo vse generacije in na stotine televizijskih, radijskih in ostalih medijskih pojavljanj pa so znak, da tiste usodne jeseni ni spremenil le svojega življenja.

Teh 40 let norosti Andrej danes obeležuje z izidom 15. studijskega albuma, ki, kakopak, nosi naslov 40 let norosti. Na njem je 11 skladb med katerimi sta tudi že znana singla Ostan' pr men in Ljubi na glas. Zdaj pa predstavlja še tretji singl z naslovom Oče naš za katerega pa sta Sebastian Vereertbrugghen in Marko Magister naredila risani videospot. Skladba govori o temi, ki je vedno aktualna, verjetno ne samo pri nas, temveč tudi drugod po svetu. Ustvarjalca spota pa sta problematiki dodala še eno dimenzijo, in sicer spravo, ki pa jo v Sloveniji, kot pravi Andrej lahko le narišemo.

Vabljeni k ogledu nocojšnje oddaje POP IN, kjer smo z Andrejem tudi poklepetali.