Nina Donelli o moškem, ki od svoje drage želi finančno podporo

Nina predstavlja videospot za pesem Bogati tata. (Foto: arhiv M-Error )

''Pesem Bogati tata ima zanimivo zgodbo. Govori o močni ljubezni dekleta, ki želi samo svojega fanta. Fantova zgodba pa je takšna, da je oče njegove izbranke zelo premožen. V pesmi prepeva, da nima denarja in službe. Ko mu je v življenju težko, se lahko joče v novem avtomobilu prestižne blagovne znamke, ki mu ga je poklonil dekletov oče. Poleg avta mu je poklonil tudi drago uro in mu obljubil celo svoje podjetje ... Zdi se mi, da se v takšni situaciji večkrat znajdejo dekleta, ki se želijo finančno okoristiti, pa tudi če nimajo namena. Če pa se v podobni situaciji znajde fant pa je še toliko bolj absurdno. Ne zato, ker bi bilo dejanje opravičeno, ampak, ker se o tem ne govori kot pa na primer pri ženskah,'' je o pesmi povedala Nina Donelli, ki trdi, da je primarni namen pesmi zabava.

Nina je tokrat združila moči z Djumlo KS. (Foto: arhiv M-Error )

Nini pritrdi tudi Mladen (Djomla), ki je pesem napisal. ''Bogati tata je zagotovo provokativna pesem. Tak pač sem, rad pišem realne pesmi, ampak jih obrnem tako, da so zabavne. Rekel sem si, da je krivično pisati samo pesmi o 'sponzorušah' – kot jih imenujemo v slengu. To so dekleta, ki se želijo finančno okoristiti. Zato sem jaz napisal pesem o moški sponzoruši – o moškem, ki želi od svoje drage predvsem finančno podporo. V moji zgodbi je fantu to tudi uspelo in zelo uživa v novo pridobljenih materialnih dobrinah. Kar se aranžmaja tiče smo se vrnili par let nazaj, ko so se še pisale pesmi za žur, danes je namreč bolj pomembno, koliko ogledov ima pesem na YouTubu in ne koliko ljudi pleše nanjo. Močno upam, da je bila taktika pravilna in da pesem postane hit.''

Videospot za pesem so snemali v Beogradu. Nina pojasni, da je tokrat šlo prvič vse po načrtih: ''Spot za pesem je zelo žurerski, veliko je skakanja, barv ... Seveda ne manjka niti scena z mojim bogatim očetom iz naslova (smeh) in scena z dragim avtomobilom, ki ga je moj fant (Mladen) dobil za darilo. Pri snemanju spotov se vedno kje zaplete, tako pač je. Vedno imamo različne prigode zaradi katerih se smejimo še dolgo po tem, ko je snemanja konec,'' nam je za konec še zaupala seksapilna pevka.