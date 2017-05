Njegov talent opazila tudi tujina

Luka Basi se v manj kot petih mesecih lahko pohvali s kar dvema pesmima, ki sta dobili tudi vizualno podobo. Prva pesem je duet Nisem ja od jučer, ki ga je posnel s hrvaškim zvezdinikom Joletom. Drugo pesem z naslovom Kombinacija, za katero je posnel tudi videospot, pa te dni pridno promovira. Z njo bo čez mesec dni nastopil največjem Hrvaškem festivalu CMC v Vodicah.

Luka Basi (Foto: Arhiv izvajalca)

''Kombinacija je pesem, ki je ne moreš poslušati mirno. Boke ti vleče levo in desno in ko se pesem konča, jo poslušaš še enkrat. Kombinacija govori o tem, da včasih svoj čas posvečamo napačnim ljudem, ampak s tem v bistvu ni nič narobe, saj se iz napačnih zvez naučimo, da gremo naprej še močnejši in najdemo tisto pravo osebo. Ta oseba je naša popolna kombinacija,'' nam je povedal Luka.

Videospot Kombinacija je snemal uspešni slovenski režiser videospotov Niko Karo – spot pa so posneli na Krku. Luki so družbo delala prelestna dekleta, za konec pa so vsi skočili v vodo kar na začetku aprila, ko so spot snemali, ni bil mačji kašelj:

''Spot smo posneli na prelepi lokaciji na Krku, sonce je sijalo, kot da je že pravo poletje. No lahko pa vam povem, da voda ni bila nič kaj prijetna. Kadre ponavljamo, dokler režiser ni zadovoljen. Ko sem šel že tretjič zapored v vodo, sem vsakič znova upal, da je zadnjič,'' je z nasmeškom povedal Luka, ki se mu je kadre v vodi za dober rezultat izplačalo izpiliti.