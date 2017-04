Nov dokumentarec o Whitney Houston

Življenje Whitney Houston, njene vzpone in padce, bomo lahko spremljali v novem dokumentarcu Whitney: Can I Be Me. (Foto: Reuters)

V filmu Whitney: Can I Be Me, ki je nastal v produkciji BBC in Showtime, bo mogoče slediti vzponu kariere Whitney Houston, hkrati pa bo ponudil vpogled v njeno zasebno življenje, prepleteno z ljubeznimi, škandali in ekscesi.Gledalci jo bodo spoznali kot močno, a hkrati tudi zelo krhko žensko. Bila je velika in sijoča zvezda, ki je v zadnjih letih življenja vse bolj ugašala. Med doslej še ne videnimi posnetki bo film vključeval veliko scen iz vsakdana pevke in njenih bližnjih, te pa bodo dopolnjevali pogovori z njenimi sodelavci in prijatelji ter koncertni posnetki.



Režiser Nick Broomfield je povedal, da se je popolnoma posvetil raziskovanju pevkinega življenja, ker je želel razumeti, kaj se je z njo zgodilo, da je na poslovnem in zasebnem področju tako zabredla. Broomfield je sicer doslej posnel že številne dokumentarce, med drugim tudi o Kurtu Cobainu z naslovom Kurt & Courtney, o pokojnih raperjih 2pacu in Biggieju Smallsu (Biggie & Tupac), o hollywoodski madam Heidi Fleiss, o Sarah Palin in zdaj o Whitney, ki pa ga njeni najbližji niso avtorizirali. Menda so celo pozivali ljudi in pošiljali e-pošto, da naj ne sodlujejo pri tem projektu. A Broomfield je, kot vedno, uporabil svoj "gonzo" pristop in po najboljših močeh in zmožnostih sestavil svojo zgodbo.



Houstonova je svoj čas veljala za eno najuspešnejših ženskih izvajalk. S svojimi skladbami je rušila rekorde in se leta 2009 vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot največkrat nagrajena pevka. Prodala je več kot 190 milijonov plošč ter prejela šest grammyjev, dva emmyja in 31 glasbenih nagrad Billboard.



Med njenimi uspešnicami so How Will I Know, Greatest Love of All, Saving All My Love for You in I Will Always Love You. Njena glasba je vplivala tudi na novo generacijo mlajših pevk, med katerimi sta Christina Aguilera in Mariah Carey. Poleg tega je bila politično aktivna, saj se je borila za odpravo apartheida v Južnoafriški republiki in za izpustitev nekdanjega južnoafriškega predsednika Nelsona Mandele iz zapora.



V zadnjih letih pa je njena kariera zamrla, saj se je borila predvsem z odvisnostjo od drog, težave pa je imela tudi v zakonskem življenju. Od moža, pevca Bobbyja Browna, se je ločila leta 2007.



V kopalni kadi hotela na Beverly Hillsu so jo našli mrtvo 11. februarja 2012. Umrla je zaradi utopitve, k temu pa sta pripomogla kokain in srčna bolezen. Nekaj let kasneje je v podobnih nesrečnih okoliščinah preminula tudi njena hčer Bobbi Kristina Brown.



V italijanskih kinih bo film Whitney: Can I Be Me na sporedu od 24. aprila, na festivalu Tribeca pa bo prikazan 27. aprila.