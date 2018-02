Nova nebesa Lačnega Franza

Pred skoraj 40. leti so Lačni Franz začeli in prav toliko časa so potrebovali, da so izdali akustično ploščo. Izšla je v slovenski in hrvaški različici, peterica pa jo je predstavila sedmi sili. Poimenovali so jo Nova nebesa, čeprav je akustična, so se na njej znašli tudi kakšni električni instrumenti.