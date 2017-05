Nova pesem Luke Seška z zasedbo Proper

Zasedba Proper in finalist šova Slovenija ima talent Luka Sešek so začeli sodelovati leta 2015, avtorskemu ustvarjanju pa so se posvetili lani decembra, ko so izdali pesem Ne pozabi, da si lepa.

Nova skladba Rad bi jo videl je simpatičen in nalezljiv plesni funky, ki ga krasi prepoznaven Lukov vokal.

Avtor glasbe in besedila je tudi tokrat basist Nejc Podobnik, aranžma pa je delo Nejca in kitarista Tineta Lustka.

Prisluhnite pesmi in si oglejte videospot.