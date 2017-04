Novo koncertno prizorišče v Parizu odprl Bob Dylan

Nobelov nagrajenec Bob Dylan. (Foto: AP video)

Pariz je dobil novo koncertno prizorišče, ki ga bo odpril slavni 75-letni ameriški rocker Bob Dylan, ki je bil oktobra lani razglašen za Nobelovega lavreata za literaturo.

Zgradbo, ki spominja na križarko s stekleno kupolo jajčaste oblike, sta zasnovala francoski arhitekt Jean de Gastines in japonski arhitekt Shigeru Ban, ki je oblikoval tudi Center Pompidou v Metzu. Obsega avditorij za koncerte klasične glasbe s 1150 sedeži, prireditveno dvorano s 4000 do 6000 sedeži za pop in rock koncerte, več snemalnih studiev in teras ter restavracijo.



Leži na mestu nekdanje tovarne avtomobilov Renault, z njeno obliko pa sta arhitekta želela opomniti na industrijsko preteklost. Poleg koncertne dejavnosti bo omogočala tudi razstave.



V Parizu se nadejajo, da bo novo prizorišče postalo dom glasbe, čeprav ima veliko konkurenco v novi Pariški filharmoniji, ki so jo z 1900 sedeži odprli leta 2015, in v dvorani Olimpija, v kateri so nastopila imena, kot so Jeff Buckley, Edith Piaf, The Beatles in David Bowie.