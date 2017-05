Omar Naber brez finala na Evroviziji

Omar Naber je nastopil s pesmijo On my way. (Foto: AP)

Slovenski evrovizijski predstavnik Omar Naber se je s pesmijo On my way za vstop v finale potegoval kot predzadnji, pod zaporedno številko 17. Omar je napisal glasbo in besedilo pesmi, orkestrski aranžma pa je delo Žige Pirnata.

Omar je na odru stal in pel sam, njegov nastop pa je bil zelo suveren in samozavesten. A žal to ni bilo dovolj za veliki finale.

V prvem predizboru so se predstavile pesmi osemnajstih držav: Švedska (Robin Bengtsson - I Can't Go On), Gruzija (Tamara Gachechiladze - Keep The Faith), Avstralija (Isaiah - Don't Come Easy), Albanija (Lindita - World), Belgija (Blanche - City Lights), Črna gora (Slavko Kalezić - Space), Finska (Norma John - Blackbird), Azerbajdžan (DiHaj - Skeletons), Portugalska (Salvador Sobral - Amar Pelos Dois), Grčija (Demy - This is Love), Poljska (Kasia Moś - Flashlight), Moldavija (Sunstroke Project - Hey Mamma), Islandija (Svala - Paper), Češka (Martina Bárta - My turn), Ciper (Hovig - Gravity), Armenija (Artsvik - Fly With Me), Slovenija (Omar Naber - On My Way) in Latvija (Triana Park - Line).

Omar je na evrovizijski oder stopil kot predzadnji. (Foto: AP)

V finale se je uvrstilo deset od 18 nastopajočih: Moldavija, Azerbajdžan, Grčija, Švedska, Portugalska, Poljska, Armenija, Avstralija, Ciper in Belgija.

Evrovizijsko tekmovanje so prvič v zgodovini prireditve povezovali trije voditelji Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk in Timur Miroshnychenko.