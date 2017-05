Oto Pestner o ljubezni iz preteklosti

Oto Pestner je izdal novo pesem z naslovom Reci, ki je izšla kot singel v omejeni seriji, in sicer 100 zgoščenk.

Singel Reci je nastal v sodelovanju s glasbeno produkcijo Pancho Music pod vodstvom producenta Damjana Pančurja, avtor glasbe in besedila pa je Matjaž Ferenc.

Nežna ljubezenska balada Reci govori o ljubezni iz preteklosti, o samoti in o upanju na srečno ljubezen. Čutna, globoka in romantična pesem opisuje dvom v konec stare ljubezni in neizpopolnjenost brez ljubljene osebe. V zraku ostajajo nedorečene besede, zaradi katerih se občutek nesreče ob srečanju dveh oseb stopnjuje. Čeprav je želja po ponovni sreči obojestranska, zaradi ponosa še naprej ostaja zgolj upanje v srečno ljubezen.

Matjaž Ferenc, Damjan Pančur in Oto Pestner so v studiu zakuhali čudovito balado Reci. (Foto: Arhiv izvajalca)

''Ganljiv občutek se je zgodil pred mojimi očmi. Bilo je v stari Ljubljani, ko sem na ulici zagledal nepričakovano srečanje starejše ženske in moškega in bilo očitno, da sta se videla po zelo dolgem času. Še bolj očitno pa je bilo, da sta imela čustveno nedokončano zgodbo. Ko sem odhajal proti domu, sem že imel v glavi začetek kitice ... Ota sem srečal ravno v času, ko sem zaključeval pesem in v enem trenutku se mi je zazdelo, da bi s svojo karizmo in glasom pesmi dodal poseben pečat. Ker je v tistem času imel svoje projekte ter snemal album, sem mu predlagal, da jo odpoje čisto brez obveznosti. In tako se je tudi zgodilo. Potem pa se je odločil, da jo bo vzel za svojo,'' je za 24ur.com povedal avtor glasbe in besedila Matjaž Ferenc.

Na zgoščenki Reci so še karaoke in instrumentalna različica singla ter še neobjavljena verzija pesmi Sveta voda.

Te dni je Oto Pestner polno zaposlen, saj izdaja dvojni album z naslovom Oto Pestner 2017, ki obljublja pester nabor glasbenih gostov in zanimiv repertoar pesmi, ki so nastajale vse od leta 2008. Na omenjen dvojnem albumu pa bo tudi skladba Reci.

V svoji skoraj 50-letni karieri je Oto izdal več albumov v sodelovanju z New Swing Quartetom in Alpskim kvintetom, sodeloval pa z mnogimi različnimi izvajalci ter izdal preko 120 različnih skladb.