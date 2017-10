Pankrti ob 40-letnici: 'Hvala vam, važn' je, da samo tuki, skupi!'

Veliki koncert Pankrtov Stožicah ob 40-letnici njihovega nastanka, je bil projekt, ki je nastajal precej časa. Od velikega koncerta Petra Lovšina, ko je pred slabimi osmimi meseci, konec marca, z novim albumom Območje medveda obnorel razprodani Cankarjev dom, pa vse do odkritja plakete Pankrtom na Gimnaziji Moste in vse do najave, da bo na njihovo 40-letnico prišel posebni gost Glen Matlock, član legendarnih Sex Pistols, s katerim so se spoznali že leta 1996, ko so bili Pankrti njihova predskupina v Tivoliju.

Bogo in Pero v akciji. (Foto: Miro Majcen)

Organizator je pred začetkom koncerta na ekran na odru projiciral plakat za koncert z napisom RAZPRODANO, čeprav občutek ni bil ravno tak, saj se je dalo dokaj lepo priti do odra v parterju, ob dejstvu, da je bil zgornji, rdeči ring, zaprt. Mnogi v občinstvu so bili najbrž že prisotni tudi pred desetletjem v Tivoliju, mnogi med njimi pa so bili takrat še premladi in so šele zdaj "padli" v punkovsko veseljačenje slovenskih legend. A kot se se za velik dogodek spodobi, so Pankrti dali priložnost tudi mlajšim kolegom, da pred njimi dodobra ogrejejo zbrano občinstvo. Med njimi je bilo precej starih punkerjev, tako rekoč sodobnikov, njihovih otrok, med katerimi punkovska irokeza ni bila izjema, ter veliko poskakovanja in ob kozarcih popitega piva željnih mladcev in mladenk. Ogrevale so heavy metal mačke Hellcats, ki so svoje izkušnje že nabirale tudi po tujini, rock-a-billy rockerji Eight Bomb, ter dokaj sveži zasedbi Brez vprašanj in Luto.

Roke v zraku v razpodanem parterju Stožic. (Foto: Miro Majcen)

A ob polurnem zatišju pred vulkanom, ko v Stožicah ni bilo slišati nič glasbe, niti za ozadje, da so nekateri postali že krepki živčni in so začeli nestrpno žvižgati, se je točno ob 21. uri končno na ekranu v ozadju začelo dogajati, ko smo lahko ugledali stare posnetke ob zvokih legendarne himne nogometnega kluba Slovan, seveda v izvedbi Pankrtov. Nekaj hipov zatem, pa so na oder stopili Pero Lovšin, Bogo Pretnar, Boris Kramberger, Slavc Colnarič in Marc Kavaš in začeli program s pesmijo Skupi. Skladba z albuma Pesmi sprave je tako simbolično že na začetku naznanila, da je morda čas, da se zedinimo pa četudi to znamo zgolj ob uspehih naših športnikov, nam je nedavno zatrdil Lovšin. Nadaljevali so s starimi favoriti Lepi in prazni, Jest sm na linij, ZK pank, Sedemnajst, Kdo so ti ljudje, Tovarši jaz vam ne verjamem, Namesto tebe, ki so jih "odžgali" z nezmanjšano hitrostjo in zanosom, hkrati pa dali vedeti, da so pesmi zares dobro zvadili in so v vrhunski formi.

Mlada moč v zanosu prve vrste ... (Foto: Miro Majcen)

Na nekako tretjini koncerta je prišel čas za zgodnja favorita Anarhist in Metka (ki se še vedno ne more žogat), Živ spomenik neumnosti, Ubi če nočeš umret so preimenovali v Sivi in črni, Pero pa je dejal, da se še vedno ne more upreti Udarniku sle. Zaigrali so tudi zadnji singel To ni več Slovenija (z njegovega albuma Območje medveda) ter drugo tretjino zaokrožili z Ostan rajš pr men in Punca ne še umret.

Glen Matlock in Pero sta družno "zašponala" trojico pesmi legendarnih Sex Pistols. (Foto: Miro Majcen)

Zadnji tretjino so naznanile Umazane igre, ko je večina dvorane že prešerno prepevala in pa Zadnja ljubezenska pesem (z albuma Sexpok). Nato pa je nastopil čas za eminentnega gosta iz tujine, saj je na oder stopil Glen Matlock iz Sex Pistols. Na videz uglajeni gospod v jakni zlate barve, s sončnimi očali in skrbno urejeno pričesko in brčicami, je najprej postregel z No Fun zasedbe The Stooges, Pankrti pa so ga spremljali. A pravo norijo je povzročil s trojico najbolj znanih pesmi Pistolsov, in sicer Pretty Vacant, Anarchy in the UK ter God Save The Queen, ob katerih je prepeval in poskakoval vsak, ki je bil kdaj koli punker po duši ali pač telesu.

Za končni šus so poskrbeli še s pesmimi Za železno zaveso, Vodja, Totalna revolucihja, Lublana je bulana, Zvečer v mestu in Osmi dan. V dodatku so užgali še z Greva drugam, Adijo, Ljubljana in Bandiero Rosso, pri kateri se jim je pridružil tudi Matlock, zaključili pa še s Podgane iz Ljubljane ter Tko to mora biti zdaj.

Skupinska fotografija ob koncu punk veselice, ki pa se je zagotovo nadaljevala tudi v zaodrju po koncertu ... (Foto: Miro Majcen)

Pankrti tako po 40 letih ostajajo vitalni, aktualni in dokaj relevantni. Mlade jih ohranja rokenrol, četudi so morda parole izpred 40 let že malce oguljene, očitno njihov punkerski zanos prepriča vsako generacijo posebej. Zato ni bilo čudno, da smo v prvih vrstah lahko videli tako staro kot mlado, vsi "skupi", združeni v eno, ki vzklikajo besedila Pankrtov, ki so zagotovo zabelila in spremenila mladost marsikoga, ki je v njih iskal smisel obstoja in lastnega jaza. Pankrtom ne gre očitati prav ničesar, saj so že zdavnaj postali del ljudske folklore, že od zadnjega poga v Ljubljani izpred 30 let in vse kaže, če bodo nadaljevali v takem slogu, menda načrtujejo tudi vrsto manjših koncertov, tako doma kot v tujini, potem se ni za bati, da ne bodo dočakali tudi abrahama. Kdo ve, morda pa takrat povabijo v goste samega Johnnyja Rottena ...