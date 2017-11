VIDEO: Parni Valjak navdušil Stožice

Da je hrvaška rock zasedba Parni valjak po 40 letih še vedno čvrsto na prestolu vrhunskih zasedb iz nekdanje Jugoslavije, je pokazala tokrat v Stožicah, ko so uprizorili svoj električno-akustični nastop in potrdili, da so še vedno polni energije, zanosa in nikoli ne razočarajo svojega zvestega občinstva.

Skoraj osem tisoč ljudi je uživalo v dobre tri ure dolgem koncertu, na katerem so zaigrali vse največje hite.

Dvojni edinstveni koncert je bil prava paša za oči in ušesa, saj so pripravili vrhunsko produkcijo, tako v zvočnem kot v scenografskem smislu, med gosti pa so se jim pridružili tudi godalni kvartet Cordas Quartet, tolkalec Mladen Ilić, saksofonist Igor Geržina. Kot posebna gostja je na oder prišla tudi Neisha.

Parni valjak je nedavno izdal tudi knjigo in četvorni glasben zapis Antologija, z arhivskimi in redkimi fotografijami, novinarskimi članki in kar štirimi zgoščenkami, ki se imenujejo Baladerstvo, Iskoraci, Rockologija in Popistika. Na njih je 64 legendarnih pesmi ki so posebej obeležile njihovo 42 let dolgo kariero.