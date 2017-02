Paul in Ringo spet skupaj v studiu

"Hvala, da si prišel, stari in odigral čudovito baskitaro. Rad te imam, stari, mir in ljubezen," je Ringo Starr napisal pod fotografijo s Paulom McCartneyjem v studiu, ki jo je objavil na svojem Twitterju.



Njegovo zadovoljstvo je upravičeno, saj se ne zgodi vsak dan, da se v studiu dobita preživela člana legendarne zasedbe The Beatles. Ringov predstavnik je potrdil, da se je Macca oglasil, ker je prispeval baskitaro na Ringovem albumu.





Nato se je v studiu oglasil še Joe Walsh (The Eagles), zato je Ringo objavil še eno fotografijo. "Poglejte, Joe W se je oglasil in tudi zaigral. Kakšen dan imam. Mir in ljubezen," je pod skupno fotografijo zapisal Starr.



Eno od fotografij pa je objavil tudi studijski inženir Bruce Sugar, ki je zapisal, da ima "magičen dan v studiu". Ringo sicer snema nov album, ki bo nasledil ploščo Postcards From Paradise iz leta 2015. S Paulom sta nazadnje sodelovala pri Ringovem Y Not albumu iz leta 2010, kjer je Macca zaigral v pesmi Peace Dream in zapel v Walk With You.