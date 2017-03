Paul McCartney pripravlja nov album

Glasbenik dela na novem materialu, pol albuma je že narejenega. (Foto: Miro Majcen)

74-letni glasbenik Paul McCartney je v pogovoru za BBC Radio 6 Music povedal, da vselej počne, kar rad počne. Dodal je, da je ustvarjanje albuma nekje na polovici, ob tem pa se izjemno zabava.

Ustvarja ga v sodelovanju s producentom Gregom Kurstinom, ki je sodeloval tudi z avstralsko glasbenico Sio in alternativnim rockerjem Beckom, z Adele pa sta slavila za najboljšo skladbo in album leta. Nekdanji Beatle je razkril, da sta s producentom pred dvema letoma že sodelovala pri glasbi za nek animirani film, edino, kar ga morda skrbi, pa je, da bi kdo rekel, da se je z njim povezal, ker je trenutno "najbolj vroč ta hip".

"Ljudje vselej pomislijo na najslabše. Jaz pa menim, da je izjemen človek. Ima čut za glasbo in prekrasno je delati z njim," je poudaril McCartney.

Datum izida njegovega novega albuma še ni določen, glasbenik pa je napovedal, da načrtuje turnejo po Japonski.

McCartney se je v glasbeno zgodovino zapisal kot član liverpoolske zasedbe The Beatles, ki velja za najpomembnejšo, najvplivnejšo in najuspešnejšo glasbeno skupino vseh časov. Podrli so številne prodajne rekorde, med drugim so zabeležili več kot 50 uvrstitev na ameriški lestvici najbolj prodajanih singlov Hot 100, od tega 20 prvih mest.

Danes sta od slavne četverice živa le še McCartney in Ringo Starr. Johna Lennona so leta 1980 ustrelili v New Yorku, George Harrison pa je umrl za rakom leta 2001.

McCartney je od leta 1970 do danes posnel več kot 15 solo albumov, s svojo zasedbo Wings pa sedem med letoma 1971 in 1979. Za seboj ima tudi nekaj sodelovanj, med zadnjimi je združil moči s Starrom pri njegovem zadnjem albumu.