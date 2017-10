Pesniška zbirka kot labodji spev Leonarda Cohena

Labodji spev kultnega Leonarda Cohena bo pesniška zbirka, ki bo izšla čez dobro leto. (Foto: Miro Majcen)

Zbirko The Flame bo založba Cannongate izdala 16. oktobra 2018. Legendarni Leonard Cohen jo je končal tik pred svojo smrtjo, umrl je 7. novembra lani, star 82 let. "V zadnjih mesecih svojega življenja je imel Leonard le en fokus – dokončati to knjigo, v kateri so pretežno njegove neobjavljene pesmi in tiste iz njegovih zvezkov," je pojasnil Cohenov menedžer in skrbnik njegove zapuščine Robert Kory.

"Čeprav je bil šibkega zdravja, je Cohen umrl nepričakovano. Tisti med nami, ki smo imeli redek privilegij, da smo v tem obdobju lahko preživljali čas z njim, smo videli, da je plamen v njem sijal vse do konca. Ta knjiga, dokončana le nekaj dni pred njegovo smrtjo, razkriva vso intenzivnost njegovega notranjega ognja," je dodal Kory.

V Kanadi bo zbirko, v kateri bodo tudi ilustracije in besedila pesmi, izdala dolgoletna Cohenova založba McClelland & Stewart, v ZDA bo nad njo bdela založba Farrar, Straus and Giroux, v Veliki Britaniji pa založba Canongate.

Lani oktobra je Cohen v intervjuju za The New Yorker povedal, da ga njegov značaj, da mora dokončati stvari, ki se jih loti, žene k dokončanju zadnje zbirke pesmi. Takrat je tudi priznal, da vstaja pred zoro, da se lahko posveti pisanju. "Imam nekaj dela. Poskrbeti moram za posel. Pripravljen sem umreti. Upam, da to ne bo preveč neprijetno. To je vse, kar mi ostane," je dejal.

Cohen je svojo prvo knjigo pesmi Primerjajmo mitologije izdal leta 1956, prvi roman The Favourite Game pa leta 1963. Čeprav je skupno izdal več kot dvanajst romanov in pesniških zbirk, je zaslovel predvsem zaradi svoje glasbe. Sam je sicer nekoč dejal, da se je z njo začel resneje ukvarjati, ker s pesmimi ni mogel preživeti.

Z glasbo je zaslovel v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je igral z drugimi znanimi pevci, kot so Bob Dylan, pa tudi Joni Mitchell in Joan Baez. Takrat je ljudska oziroma folk glasba doživljala renesanso. Prvi album Songs of Leonard Cohen je izdal leta 1967, nanizal pa je vrsto uspešnic, kot sta Suzanne in So Long, Marianne.