Pink poskrbela za trojno presenečenje

Za pevko Pink je bilo to leto res rekordno, a presenečenj še ni konec, pravi. (Foto: AP)

Po pesmih What About Us in Beautiful Trauma je Pink je objavila še tretjo pesem iz prihajajočega albuma Beautiful Trauma z naslovom Whatever You Want. K veseli novici pa je zvezdnica dodala še en sladkorček, razkrila je tudi 40 datumov turneje po Severni Ameriki, ki se bo začela 1. marca v Phoenixu in končala 2. junija v Los Angelesu.

Pesem Whatever You Want lahko najbolj nestrpni že dobijo prek aplikacij iTunes, Spotify, Apple Music, Google Play in Amazon, preostali oboževalci pa bodo morali počakati na 13. oktober, ko bo izšel album Beautiful Trauma. Na dan njegovega izida pa bodo šle v prodajo tudi vstopnice za turnejo.

A to še ni vse, kar je razkrila 38-letna pevka, ki je letos prejela MTV-jevo nagrado za življenjsko delo Michael Jackson video Vanguar. Prav 13. oktobra bo luč sveta ugledal tudi njen dokumentarni film, ki nosi isti naslov kot prihajajoči album Beautiful Trauma.

"Ustvarjanje albuma je … Toliko premikajočih se delčkov in delov," je v zabavnem napovedniku dokumentarca dejala Pink, za katero je res rekordno uspešno leto, presenečenj pa še ni konec, pravi.