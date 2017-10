Pink v novem albumu o vzponih in padcih, o monogamiji in spolnosti

"Monogamija je delo. Toda ko ga opraviš, je spet dobro." (Foto: promocijski material)

Na dan izida albuma Beautiful Trauma je pevka Pink predstavila istoimenski singl z videospotom, ki je nastal v režiji in koreografiji Nicka Floreza in RJ Durella.

Pink je soavtorica vseh 13 skladb z novega albuma, ki ga je producirala s številnimi glasbeniki, kot so Steve Mac, Johnny McDaid, Max Martin, Shellback, Jack Antonoff, Julia Michaels, Greg Kurstin, busbee, Tobias Jesso, Jr., in posebno v sodelovanju z Eminemom.

Prvi single What About Us že ima več kot 150 milijonov streamov in prvo mesto na iTunesih v več kot 26 državah, uvrstil se je med najboljših 5 singlov v več kot 35 državah in med najbolje prodajanih deset v kar 48 državah le v nekaj dneh od izida. Revija Rolling Stones je singl opisala kot "himno čustvenega plesa, pospremljeno z odličnimi bobni in ostrim zvokom sintesajzerja". V reviji Variety pa so zapisali, da je to "balada izrazitega zvoka, ki uspe čudovito izraziti pevkin mogočen glas".

Pink se s 1. marcem odpravlja na trimesečno turnejo po ZDA Beautiful World Tour 2018.

Pink se s 1. marcem odpravlja na turnejo po ZDA. (Foto: promocijski material)

'Res, bilo je veliko drame'

38-letna pevka, ki tematiko za pesmi črpa predvsem iz svojega življenja, je v pesmi Whatever You Want razkrila veliko o svojem odnosu z možem Kevinom Hartom. Po 11 letih zakona, ki sta ga vmes tudi prekinila, imata s Hartom še vedno vzpone in padce. "So trenutki, ko ga pogledam, in je najbolj pozoren, logičen, vztrajen … Je kot skala. Dober človek je. In dober oče. Je točno takšen oče, kakršnega sem si zamišljala, da bo," je povedala za revijo Guardian. Včasih pa se njen pogled na njun odnos popolnoma zamegli in spremeni. "In potem ga bo pogledam in rečem: Nikoli te nisem marala. Nič na tebi mi ni všeč. Nič nimava skupnega. Prav nič od tega sr****, ki je tebi všeč, me ne gane. Nikoli več te nočem videti."

Pink je spregovorila tudi o monogamiji in spolnosti, ki je v dolgotrajni zvezi lahko večkrat pod vprašajem. "Moraš se prebiti skozi čase, ko eno leto ne moreš seksati." In potem se ti začnejo po glavi poditi vsa mogoča vprašanja, pravi pevka: "Je to posteljna smrt? Je to konec vsega? Si ga še želim? Si on mene?"

"Monogamija je delo. Toda ko ga opraviš, je spet dobro," je povzela pevka in priznala, da je včasih, medtem ko sta se prepirala, zalučala celo poročni prstan. "Mislim, da sem ga enkrat vrgla v bazen," medtem ko je svojemu dragemu pred prijatelji zaklicala: "Nikoli več te ne želim videti, imej lepo življenje!"

"Res, bilo je veliko drame," je pevka povzela z nasmehom, ko je obujala spomine.