Pink z novim singlom, kmalu še album

Pink (Foto: AP)

Pink je izdala nov singel Beautiful Trauma, ki ga je napisala v sodelovanju z Jackom Antonoffom, ki je sodeloval tudi s kantavtorico Lorde in pop pevko Taylor Swift.

''Pesem Beautiful Trauma sem napisala s čudovito osebo Jackom. Album sem poimenovala po njej, ker je življenje je**** travmatično, vendar je tudi neverjetno lepo. Še vedno je veliko lepih stvari in lepih duš. Uživajte,'' je ob izdaji pesmi povedala Pink, ki bo sedmi studijski album z istim naslovom Beautiful Trauma izdala 13. oktobra. Na njem bo trinajst pesmi, med njimi tudi prvi singel What About Us.

Spomnimo, da je 38-letna pevka na letošnji podelitvi video glasbenih nagrad MTV v znak poklona njeni 17-letni karieri in neizmernemu vplivu na glasbo, pop kulturo, modo in človekoljubnost prejela posebno nagrado Michael Jackson video Vanguard. S spektakularnim nastopom in ganljivim govorom je dokazala, da si nagrado več kot zasluži.