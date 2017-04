Po 12 letih se ji je končno uresničila želja

Nina Pušlar (Foto: Rok Tržan)

Nini Pušlar se je uresničila želja, saj v svoji 12-letni pevski karieri prvič izdaja novo pesem in hkrati tudi videospot zanjo. Nova pesem nosi naslov Za vedno, ki pa je drugačna, kar smo bili pri Nini vajeni do zdaj.



''Prvič v dvanajstih letih lahko skupaj z novo pesmijo predstavljam tudi novi videospot. Hvala vsem, ki so tako pesem kot video ustvarjali z mano ... Bilo mi je v užitek. Pesem Za vedno govori o stvareh v odnosu, ki ne minejo in ostajajo za vedno. Tisto, kar inspirira navdih, namreč ostane in ne izgine. Vesela sem, da smo z ekipo uspeli ustvariti pesem, ki je zelo drugačna od tega, kar sem do zdaj delala, hkrati pa točno takšna kot želim, da zveni danes - moderno in posebno. Z bandom smo jo tudi že igrali v živo na dveh koncertih prejšnji teden in publika je bila navdušena. Upam, da bo prav tako lepo sprejeta na radijskih postajah in da bo videospot všeč čim več ljudem. Hvala!'' je za 24ur.com povedala Nina, ki pa v videospotu ne nastopa sama.

Nina predstavlja novo pesem Za vedno. (Foto: Rok Tržan)

V spotu so se ji pridružili mladi igralci Ylenia Zlobec, Tine Mahnič in Žan Kos. K sodelovanju je povabila tudi kolege iz muzikala Cvetje v jeseni, in sicer Alenko Kozolc Gregurić in Damijana Perneta, ki ju poznamo iz uspešnice TV Dober Dan, Nives Mikulin in Ambrož Kvarič. Poleg omenjenih pa v videospotu opazimo tudi nekatere člane Nininega banda.



Člani ekipe, ki so ustvarili pesem Za vedno, so Anže Kacafura, Senida Hajdarpašić, Miha Gorše, Tadej Košir, Igor Ivanič, Nina Pušlar in Tomi Purič.



Pod režijo in montažo videospota se je podpisal Ven Jemeršić, direktorja fotografije pa sta Matjaž Kenda in Darko Herič.