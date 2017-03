Po sedmih letih se vrača

Nejc Kofler, ki že nekaj let dela kot osebni trener, se po sedmih letih raperske pavze vrača na sceno. ''Ves ta čas se mi je tožilo po ustvarjanju. Glede na to, da se s fanti iz skupine Kocka ne mislimo udejstvovati v glasbenih vodah, mi je preostala ta rešitev, da ustvarjam sam in še vedno upam na skupinski comeback. To so bili časi, ki jih ne bom nikoli pozabil in jih zagotovo pogrešam. Lepa mladost, veliko norosti in dobra mera zabave,'' je za 24ur.com dejal nekdanji član skupine Kocka.





Nejc Kofler (Foto: Rok Prebil)

''Ideja za pesem je nastala, ko sem prvič slišal glasbo, ki jo je v osnovi naredil producent Kocke Klemen Dovžan. Kasneje je glasbo preuredil še JAMirko. Takoj sem si rekel, da bi rad nekaj napisal besedilo za pesem. Ker je ritem neklasičen, sem prišel do ideje, da vprašam poslušalca, če mu je "kul" Glede na to, da sem besedilo napisal sedem let nazaj, ko se je glasba poslušala še na CD-jih, sem dal v pesem besedilo: "Če tole zjle dam not". S tem sem mislil CD. V bistvu gre za to, da poslušalca vprašam, če mu je pesem všeč,'' je o novi pesmi povedal.

Član skupine Kocka je bil tudi Denis Porčič – Chorchyp, ki trenutno pleše v šovu Zvezde plešejo. Za razliko od njega pa Nejca ne mikajo plesni čevlji. ''Plesni parket prepuščam Chorchypu in verjamem v njegove prijeme in plesne korake. Sam ostajam v varnem zavetju mikrofona in uteži (nasmeh).''



Nejc je s skupino Kocka veliko sodeloval tudi z našim uspešnim režiserjem Mitjo Okornom.''Z Mitjo smo posneli pet od šestih videospotov, med drugim tudi Gremo naprej. Štejem si v čast, da smo delali z njim. Njegova dela spremljam in mu izredno privoščim ta uspeh, saj vem, kakšen entuziast je in da dela s srcem. In če imaš vse to, potem uspeh pride. Le pravi trg si moraš izbrati, kar je on odlično naredil. Z delom samo v Sloveniji bi verjetno težje prišel do takih uspehov.''