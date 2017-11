'Počivaj v miru, hvala, resnični revolucionar!'

"Moram iti zdaj. Ne zdržim, da Malcolma ni več. Sovražim to ..." je tvitnil Dave Mustaine iz Megadeth.

"Uau, ravno sem prišel z odra v Brisbanu v Avstraliji (od vseh krajev), ko sem slišal, da je umrl Malcolm Young. Tako žalostno ... eden od najboljših ritem kitaristov vseh časov. (James Hetfield in Scott Ian bi to prva potrdila...) #RIPMalcolm Young" je zapisal bobnar Mike Potnoy (Dream Theater, The Winery Dogs).

"Gonilna sila v AC/DC je odšla. Tragičen konec včasih nepriznane ikone. Eden resničnih velikanov. RIP," je tvitnil Paul Stanley iz Kiss.

"Počivaj v rock moči AC/DC # MalcolmYoung , #1 najboljši ritem kitarist v celotni zgodovini rock'n'rolla. HVALA TI za vse," je zapisal Tom Morello (Prophets of Rage, ex-Rage Against The Machine, ex-Audioslave).

"Dobro počivaj, Malcolm. Pozdravljamo te," mu je na Twitterju zapisala skupina Nickelback.

"Naše misli in molitve gred njegovi družini, prijateljem, oboževalcem. Super dečko, počaščen, da sem ga poznal, resnično boš pogrešan, Malcolm .... XX," je tvitnil David Coverdale iz Whitesnake.



"Moje misli, molitve in najgloblje sožalje gre družini, prijateljem in vsem v AC/DC taboru za izgubo resnično velikega Malcolma Younga. AC/DC je vedno bila ena mojih najljubših skupin, Malcolma bomo pogrešali," je zapisal Bret Michaels iz Posion.

"RIP, Malcolm Young, hvala, resnični revolucionar!" pa je tvitnil Andreas Kisser, kitarist brazilske Sepulture.