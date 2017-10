Pokazal veliko več, kot smo vajeni

Žiga Rustja se tokrat predstavlja s pesmijo Kralj zelenega peresa.

''Kralj zelenega peresa je zame metafora za ljudi, ki nesebično pomagajo drugim. Kot nekakšen Robin Hood se je v zgodbi znašel moj oče, ker nima veliko glasbenih izkušenj, posluša drugačno glasbo od tiste, ki jo jaz ustvarjam, ima celo svoje poglede na moje odločitve in je lahko pripomogel k razvoju mojega glasbenega udejstvovanja samo tako, da je odprl denarnico. In po tem, ko sem vzel kredit za drugi album, se je zopet znašel ob meni on, ki je želel pomagati na tak način. Kot da je ne vem, kako premožen, kot bi doma tiskal zelence. Nič od tega (smeh) ... ampak, njemu je v največje zadovoljstvo, da lahko kako pomaga,'' je o novi pesmi povedal obalni glasbenik, ki nam je zaupal, ali se v teh časih sploh splača vzeti posojilo za album.

Žiga Rustja (Foto: Matevž Kocjan)

''Ne vem še (nasmeh). Veliko pesmi ustvarim v zelo kratkem času, zato bi mi jih bilo škoda pustiti neuporabljene. Za nov album smo se lotili številnih sodelovanj: Drago Mislej Mef je prispeval za besedilo ene od pesmi, z Aniko Horvat bom zapel duet in kar nekaj izvajalcev iz Italije sem želel povabiti. Če bi delal pesmi samo za to, da bi se čim več predvajale, potem bi moral delati pesmi, kot jih narekujejo radijski formati. S tem albumom se našel dober kompromis med svojimi idejami in zahtevami urednikov. Če se bo splačalo, bomo izvedeli čez dve leti.''

Glede na to, da Žiga prihaja z Obale, se v pesmi sliši nekaj italijanskega pridiha. ''Odraščal sem z italijanskim popom in Brit-popom. Kralj zelenega peresa je tudi delno posneta v Italiji, v Studiu Prosdocimi, kjer ima lastnik in producent v studiu veliko “vintage” opreme, kar je ustrezalo našim idejam glede bobnov. Ostalo smo posneli v Studiu Hendrix na Radiu Koper in v mojem domačem Studiu106. Video pa sem snemal z ekipo Sonicyut - in glej ga zlomka - ekipa je iz Trsta.''

Pesem je dobila tudi vizualno podobo. Videospot je tokrat zelo oseben, saj so v njem izseki iz Žigovega otroštva.

''Vedno sem se nekako skrival za glasbo. V tem videu pa so izseki iz mojega otroštva, prvi prijatelji, prvi glasbeni koraki, starši in kakšne osebe iz videa, žal tudi ni več med nami. Poleg tega, da je bilo zelo terapevtsko pogledati si 33 ur starih videokaset, sem ugotovil, kako so se časi spremenili. Koliko sem se sam spremenil. Priporočam vsem, da se vrnejo na ta način nazaj v otroštvo, res je nekaj posebnega. Zato sem tudi to dal v videospot, kjer na koncu pride tudi do te predaje štafete in se vidi tudi mojega sina. Kdo ve, mogoče bom nekoč tudi jaz njemu kralj zelenega peresa.''