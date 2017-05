Popularna CECA kmalu na Gospodarskem razstavišču med svojimi oboževalci

»Bila sem presenečena nad hitrostjo s katero so album in pesmi postale priljubljene. Kako malo časa je bilo potrebno, da so se pesmi zavrtele in zapisale v srce publike,« je priznala pevka, ki jih tovrstni uspehi tudi po vseh teh letih glasbene kariere še vedno ogromno pomenijo. Odziv publike jo vsakič znova navduši, saj sama verjame, da je prav njena publika najboljša na svetu: »Na to me vsakodnevno opominjajo. Nikoli nisem dvomila vanje.«

Pevka, ki je navajena soja žarometov že zadnjih nekaj desetletij nam je zaupala, da se že veseli vnovičnega snidenja s slovensko publiko. »Pričakovanja so seveda zelo velika. Upam, da so že vsi kupili vstopnice in da bo tudi ta koncert razprodan. Kot veste se zelo rada vračam v Slovenijo in koncert v maju bo zato prav nekaj posebnega,« je priznala Ceca, ki se rada vrača v državico na sončni strani Alp. Ljudje pri nas namreč poznajo njene pesmi in jih brez zadržkov prepevajo skupaj s pevko. »To je vse česar si lahko izvajalec želi,« je razkrila zadovoljna balkanska glasbena diva, ki sicer rada nastopa na slovenskih koncertnih odrih, vendar pa ji za raziskovanje slovenskih lepot ne ostane veliko časa. Kljub temu pa je prijateljem, ki nenehno hvalijo prestolnico obljubila, da si bo tudi sama vzela nekoliko več časa za ogled starega dela mesta, o katerem je slišala že številne lepe besede.

»Vsi prijatelji so mi priporočili, naj ga obiščem pa do sedaj še nisem imela kaj dosti časa. Bled je ima v mojem srcu prav posebno mesto. Jezero, otok, hribi mir, pravi kraj za oddih, zato je tudi tako priljubljen med srbskimi gosti,« pove pevka, ki se sicer v poletnih mesecih rada poda na Ciper, v svojo počitniško rezidenco, kjer uživa v miru in soncu ter napolni baterije za jesenske koncerte. Družbo ji ob tem delata tudi njena otroka, hčerka Aleksandra in sin Veljko, ki sta že od samega začetka vpeta v njeno glasbeno kariero. Prav zaradi nje sta že od rane mladosti odraščala pod budnim očesom javnosti, ki še danes spremlja vsak njun gib na družabnih omrežjih. „Veliko stvari skušam skriti pred očmi javnosti in jih zadržati zgolj zase, za družino. Prav zato svojih najdražjih ne želim izpostavljati medijem, saj želim, da imajo boljše in bolj sproščeno življenje kot sem ga imela sama,“ pojasni Ceca, katetre otroka pa sta se vendarle že privadila na zlobne jezike, čeprav si kot mama zanju želi dosti več medijske svobode, da bi le lahko uživala v mladosti.​

https://www.youtube.com/watch?v=o20g5Sac7U4