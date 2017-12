Poskrbela za eno najbolj romantičnih zgodb

Tjaša in Uroš sta posnela videospot za romantično pesem S teboj bi se postaral. (Foto: Arhiv izvajalca)

Tjaša Hrovat in Uroš Steklasa, ki sta zasebno par, sta se s pesmijo Boš znal naprej me ljubiti dotaknila marsikaterega poslušalca, saj ima pesem v osmih mesecih že več kot 800.000 ogledov na YouTubu.

Zdaj je prišel čas za novo ljubezensko pesmjo S teboj bi se postaral, ki je dobila tudi vizualno podobo. Na režiserski stolček je sedel Andrej Pratnemer, ki je romantično zgodbo odlično ujel v objektiv.

Avtor glasbe in besedila je Štefan Čamić (bolj poznan kot Steffanio, član in avtor številnih uspešnic nekdanje skupine Game Over). Pod aranžma sta se poleg Steffania podpisala tudi Samo Kališnik ter Uroš Steklasa.

Uroš in Tjaša (Foto: Arhiv izvajalca)

''Res presrečna sva, da so ljudje tudi to pesem tako lepo sprejeli. Pesem je res univerzalna ter življenjska in mislim, da je ravno zato odziv vseh generacij tako dober. Dejansko je to, o čemer pojeva, nek smisel življenja. Najti osebo, s katero se želiš postarati. In kot pravi besedilo: ''Za strast takrat ne bo prostora, le dotik srca bo še vedno enak.'' Redkim se prava ljubezen zares zgodi, jo je pa potrebno zelo negovati. Nama to zaenkrat zelo dobro uspeva in upam, da jo bova uspela negovati še tudi takrat, ko ''grozdje postalo bo vino'', je o novi pesmi povedala Tjaša, ki je razkrila, da so videospot snemali dva dni.

''Posneli smo ogromno lepih kadrov. Zaradi zgodbe smo morali okrasiti tudi božično drevesce, ki se ga nama potem ni dalo pospraviti in nama zato krasi dnevno sobo že od začetka novembra in bo ostalo kar do božiča.

Super smo se imeli tudi pri snemanju starejšega para, ki v videospotu "igrata" naju, ko bova stara. Imata odlično kemijo, uspela sta ohraniti tisto iskrico v ljubezni, po kateri vsi hrepenimo, zgodi se pa redkim. In točno to sva iskala in gospa Angelca in gospod Jože Križan sta svojo nalogo odlično opravila,'' zadovoljno pove mlada pevka, ki pa je z izidom videospota poskrbela za govorice.

Ker se Tjaša in Uroš v videospotu zaročita in poročita, sta prejela kar nekaj vpršanj, ali se je to v resnici zgodilo.

''Veliko ljudi naju zdaj sprašuje, če sva se zares zaročila in poročila. Odgovor je NE. Zaroka se še ni zgodila, ko pa se bo, boste zagotovo izvedeli (smeh). V ženina in nevesto sva se prelevila samo za en dan. Ni bilo zares, je bila pa super generalka (nasmeh),'' pojasni Tjaša.