PREMIERA: S to pesmijo sta Maraaya prepričala veliko svetovno založbo

Maraaya - tokrat odštekana, a družbeno kritična. (Foto: Izvajalec)

Maraaya – Marjetka Vovk in Raay, sta postala prva slovenska glasbenika, ki sta podpisala pogodbo z eno od treh največjih svetovnih založb – Warner Music, ki bo poskrbela za izdajo in distribucijo njune nove pesmi Diamond Duck. "Pozitivna energija in dober odziv najine publike je vedno tisto, kar ti da velik, največji zagon. Tudi šaljivi komentarji. Najin najljubši je namreč komentar na najini strani med čestitkami – 'od pleh music do Warner Music', ki se nanaša na to, kakšno pot sva prehodila; od Turbo Angels, pa vse do Maraaye," sta navdušena glasbenika.

"Vsi naju poznajo kot bolj umirjena, resna človeka, ampak najini najbližji sodelavci in glasbeni prijatelji, vse od BQL, Nike Zorjan, Mance Špik ... vedo, da sva najbolj utrgana žurerja na naših zabavah in ta pesem je tudi prikaz najine druge plati. Je odštekan, ravno prav nalezljiv, vseeno pa je besedilo družbeno kritično. Poudarja vrednote, za katerimi midva stoodstotno stojiva," je še povedala lepša polovica dua, Marjetka, sicer žirantka šova Slovenija ima talent.

Raay o svoji – že 341. skladbi, in o dokazovanju pravi, da je biti del velike založbe res nor občutek: "Vse življenje je dokazovanje. Pred samim sabo v prvi vrsti. Novi cilji, tudi taki, ki se zdijo nedosegljivi, so bili vedno najboljša energija in zagon. Kaj bo prineslo sicer sodelovanje z Warnerjem, ne morem predvideti, a to, da so ti odprta vrata in veš, da bo pesem izšla po svetu, je za ustvarjalca nor občutek!"



Pesem predstavlja premik od ljubezenskih besedil k družbeno kritičnim – loteva se tematike pohlepa in pomanjkanja vrednot. Rahlo odštekan videospot, ki odlično dopolnjuje drugačnost in svežino nove pesmi, pa je nastal v sodelovanju s priznano estonsko ekipo VitaPictura.