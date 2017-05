Presenečenja Čukov se kar vrstijo

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Čuki (Foto: Marko Delbello Ocepek)

Čuki predstavljajo novo pesem z naslovom Ruzak. Gre za dinamično pesem s pozitivnim sporočilom in nalezljivo melodijo, ob kateri se bo to poletje žuralo.

Besedilo pesmi govori o tem, kako vsak od nas v življenju nosi svoj nahrbtnik in kako je važno, kaj nosimo v njem. Zanimivost nove uspešnice je tudi "rap", ki v Čukovih pesmih ni ravno pogost, naredi pa pesem še bolj mladostno.

Še bolj mladostne pa Čuke naredi tudi nov basist Miha Novak, ki se je Jožetu Potrebuješu, Jerneju Tozonu in Matjažu Končanu uradno pridružil 5. maja.

Čuki predstavljajo videospot za pesem Ruzak. (Foto: Agencija Ekskluzivno)

Miha Novak je odličen glasbenik, ki prihaja iz Koroško-Štajerskega konca, natančneje iz Vuhreda in je z 21. leti najmlajši Čuk. Miha, ki se je z glasbo srečal že pri treh letih, je s Čuki prvič igral pri devetih letih. Že takrat je imel željo, da bi nekoč postal član skupine Čuki in sanje so se mu letos uresničile. Po izobrazbi je vzgojitelj tako kot Jernej.

Čuki so videospot za pesem Ruzak posneli v Bohinju, fantom pa se je v videospotu pridružila tudi profesionalna plesalka Jagoda Batagelj, ki je z Jernejem ob nedeljah plesala v oddaji Zvezde plešejo.