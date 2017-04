AVDIO: Prismojeni profesorji bluesa predstavljajo singel s prihajajočega albuma

Prismojeni profesorji bluesa spadajo med glasbene skupine, ki so se že pred izidom prvega albuma izstrelile v najvišjo, prvo ligo slovenske glasbene scene. To med drugim dokazuje tudi 167 odigranih koncertov lani. Njihov prvi album Family so izdali marca 2016 in na promocijskem dogodku ob izidu albuma napolnili Kino Šiška, nato so sledile polne Križanke, ki so se tresle v dežju. Fantje so potem odšli na turnejo v ZDA, kjer so od New Yorka do San Francisca neumorno koncertirali kar tri mesece.



Po izjemno uspešnem haranju od V do Z obale ZDA se Profesorji vračajo na slovenske oder, kjer bodo predstavili nov album kar na dveh zgoščenkah, material za album je bil posnet na septembrskem koncertu V Križankah. Za pokušino pa oboževalcem pošiljajo pesem Deep Cuts.



Prismojeni profesorji bluesa vozijo blues rock s fluidnostjo in prožnostjo, ki kot reka energije poteka pod močnim in polnim zvokom, v katerem potem lahko v ospredje stopijo radostno distorzirane orglice in kitara hitrih prstov.