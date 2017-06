Prophets of Rage: Jezne pesmi za nore čase ali norija, ko po zraku leti več piva, kot ga steče po grlih ...

Ko se na enem kupu zberejo člani omenjenih treh zasedb in so kot torta na vrhu nekakšnemu mini festivalu, ki so ga ogrevale zasedbe Black Peaks, Skindred in House of Pain, potem je bilo pričakovati, da bo ozračje zares vroče, kot je tudi dejansko bilo na ponedeljkov večer na zagrebški Šalati.

... saj so ponudili koncertni vrhunec, za mnoge celo najboljši koncert kdaj koli na Hrvaškem, na prostem. (Foto: Miro Majcen)

Z vseh strani so se že od zgodnjega popoldneva vsuvali ljudje z različnih koncev Hrvaške, med njimi pa je bilo tudi precej Slovencev. Ko so svoje oddelali britanski indierockerji Black Peaks in kasneje še živahni reggae-hip-hop-punkerji Skindred, ki so pred leti navdušili tudi na našem festivalu Metal Days, je ozračje s prvim mrakom postalo naelektreno, saj je bilo v občinstvu, ki je pretežno napolnilo športni objekt na prostem tudi precej takih z zelenimi (irskimi) ali košarkarsko-nogometnimi dresi ter majicami hip-hop velikanov v vračanju, House of Pain. Vodja Everlast in DJ Lethal sta z nekaj gosti oživila zapuščino njihove dokaj plodne raperske kariere in spomnila na njihove največje hite z obveznim Jump Around vred. Ko so House of Pain odšli z odra, pa je postalo pošteno vroče, noč se je spustila in vsi s(m)o težko pričakali vrhunec večera.

Kitarski genij Tom Morello je tudi virtuoz v poziranju. (Foto: Miro Majcen)

Ob zatemnjenem odru in zavijajočih zvokih siren so na oder z dvignjeno pestjo vkorakali trije člani zasedbe Rage Against The Machine (Tom Morello, Tim Commerford in Brad Wilk), dvojec iz Public Enemy (Chuck D in DJ Lord) ter B-Real iz skupine Cypress Hill, na kratko Prophets of Rage. Začeli so kar z naslovno pesmijo zasedbe Public Enemy, po kateri so tudi dobili ime. Težko je pravzaprav opisati, kolikšna količina energije se je sprostila že na samem začetku koncerta. Ljudem so zavore dokončno popustile, vsi, ki so prišli slišat pesmi Rage Against The Machine (RATM), pa so takoj dobili dvojno dozo s Testify in Take The Power Back. Cypress Hill so se spomnili z (Rock) Superstar, ki jo je odrapal v arabsko ruto in očala odeti B-Real, nato pa nadaljevali s skladbo Guerrilla Radio (RATM), predstavili so tudi svoj novi singel Unfuck The World, ki bo na prvem albumu, ki bo izšel septembra. Kot zanimivost velja omeniti, da jim je videospot režiral z oskarjem nagrajeni dokumentarist Michael Moore.

Chuck D (Foto: Miro Majcen)

Bombtrack (pesem RATM) je bila še ena energijska bomba, Chuck D pa je odrapal revolucionarno Fight The Power. Sledil je venček uspešnic "cipresnih gričev" in "državnih sovražnikov", za vse RATM oboževalce pa še Sleep Now in the Fire, Know Your Enemy, Bullet in the Head in Bulls on Parade. Pokojnega kolega Chrisa Cornella so se spomnili z instrumentalno izvedbo pesmi Audioslave Like a Stone, izvedli pa še "cipresovski" Insane in the Brain ter How I Could Just Kill a Man. Za sam konec so prihranili "nevarno pesmi za nevarne čase" Killing in the Name. Za dodatek pa je na oder še enkrat prišel Everlast in zarapal Jump Around ter iz avditorija, ki jih je prej v klečanje pripravil B-Real, naredil pravo norišnico poskakajočih teles, letečih projektilov piva, kartonov za nošjo piva in še česa. Nekateri so se povzpeli nad publiko, da so jih nosili naokoli, občutek pa je bil, da vsi uživajo v silnih čustvih, energiji, neusmiljenemu nažiganju in virtuoznosti Morella, udarnemu rapanju botra hip-hopa Chucka D-ja. Ob opazovanju norišnice v parterju lahko ugotovimo, da ta večer veliko ljudem ni bilo škoda v zrak zalučati nekaj evrov, ki so ga dali za pivo.

(Foto: Miro Majcen)

Pravzaprav Zack De La Rocha niti ni tako zelo manjkal. Posnetki na YouTubu lahko zavajajo, saj si vsak misli, da RATM pesmi pač ne morejo zveneti tako dobro, kot je to počel De La Rocha. Kar je delno res. Da pa je pred nami, v živo, prvič na Hrvaškem, superzasedba samih glasbenih asov, ki so prišli širit zavest o enotnosti, o združevanju, uporu in besu, potem se je vsem temu zelo težko upreti. Pet genijev na kupu je pač "zmagovalni paket", ki je tokrat mnoge popeljal v nove dimenzije koncertnega doživetja. Nekaj tako silnega, kot smo tokrat lahko doživeli na Šalati je namreč težko opisati, preprosto je bilo treba biti tam. In če boste Prophets of Rage (spet) imeli priložnost doživeti v živo, potem vam svetujemo, da prav nič ne razmišljate. Odgovor je več kot na dlani ...

(Foto: Miro Majcen)

Utrinke iz Zagreba si oglejte v fotogalerijah in kolažu amaterskih posnetkov!