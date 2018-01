Radiohead obtožili Lano Dey Rey, da je skopirala njihov največji hit

Radiohead s frontmanom Thomom Yorkeom očitno niso navdušeni nad podobnostjo med pesmijo Get Free in njihovim hitom Creep, ki so ga izdali že leta 1992. (Foto: Miro Majcen)

"Drži glede tožbe. Čeprav vem, da moje pesmi ni navdahnil Creep, Radiohead menijo tako in hočejo 100 odstotkov založniških pravic od moje skladbe. Zadnjih nekaj mesecev sem jim ponudila vse do 40 odstotkov, a sprejmejo samo 100. Njihovi odvetniki so neizprosni, zato se bomo s tem ukvarjali na sodišču," je v iskrenem tvitu o nerodni situaciji svet obvestila ameriška pevka Lana Del Rey.

Očitno se je britanska zasedba Radiohead odločila zaslužiti na njen račun, saj bi ji radi na sodišču dokazali, da je njena pesem Get Free plagiat njihove največje uspešnice Creep. Na prvi posluh sta pesmi morda res nekoliko podobni v melodiji in akordih, sicer pa gre pri vsem skupaj za precejšno ironijo, saj je zasedba prav v primeru pesmi Creep že imela opravke na sodišču.

Radiohead so namreč pesem objavili leta 1993 na albumu Pablo Honey, ko sta jih za avtorstvo tožila Albert Hammond in Mike Hazlewood, avtorja pesem The Air That I Breathe zasedbe The Hollies. Radiohead so priznali, da imata pesmi podobno melodijo in strukturo akordov, zato so zadevo uredili izven sodišča, avtorjema pa so dali nekaj odstotkov založniških pravic.

Za primerjavo lahko prisluhnete vsem trem skladbam in o podobnostih presodite sami!