Rag'n'Bone Man prihaja v Slovenijo

Rory Graham oziroma Rag'n'Bone Man bo v Sloveniji nastopil v okviru evropske turneje, ki jo bo februarja začel v Franciji. Britanski pevec, ki ima pri 32 letih v žepu že nagrade echo in dva brita, je najbolj poznan po uspešnicah Skin in Human, s katerima je takoj osvojil srca poslušalcev, da ustvarja vrhunsko glasbo, pa se strinjajo tudi kritiki. Do sedaj je Rag'n'Bone Man namreč prvi izvajalec, ki je v enem letu dobil tako nagrado za novinca leta kot tudi nagrado po izboru britanskih glasbenih kritikov.

5. maja bo uspešnica Rag'n'Bone Mana Human odmevala v Ljubljani. (Foto: AP)

Njegov največji hit Human je v Franciji že dosegel diamantno naklado, v osmih državah pa platinasto. Na lestvici European Airplay se je na vrhu lestvice obdržal pet tednov, prvo mesto je dosegel tudi na glasbeni platformi iTunes in še v 48 državah po svetu.

Izjemen uspeh hita Human ni naključje, saj Rag'n'Bone Man že več let brez predaha nastopa na odrih po vsem svetu. Začel je kot petnajstletnik in rapal predvsem v svojem rojstnem kraju Uckfield v Angliji. Šele ko ga je oče spodbudil, naj začne nastopati v lokalnih blues klubih, je poleg rapanja odkril tudi svoj pevski talent. Kombinacija obojega ga je naredila drugačnega, kar so opazili tudi pri hip-hop skupini The Rum Comitee, ki je redno nastopala v londonskem Brixtonu. Sodelovanje in nastopanje z njimi mu je prineslo prepoznavnost, ki jo je nadgradil z dvema EP izdajama Blues Town in Wolves and Disfigured. Hitro je pridobil zvesto občinstvo, ki ga danes spremljala skoraj na vsakem koncertu.

Z Grahamovo uspešnico Human je nedavno v šovu Znan obraz ima svoj glas tekmoval tudi slovenski pevec Marijan Novina, ki mu je preobrazba v Rag’n’Bone Mana tako uspela, da je postal zmagovalec prve oddaje.

Pesem Human v originalni izvedbi pa bo v Sloveniji mogoče slišati prvič, in sicer 5. maja, ko se bo pevec, ki razprodaja dvorane po Evropi, ustavil v ljubljanski Hali Tivoli. Do takrat pa prisluhnite videu.