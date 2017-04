VIDEO: Raiven v velikem slogu predstavila prvenec Magenta

Album Magenta pevke Raiven vsebuje deset pesmi. Pet jih že poznamo, pet pa je bilo doslej neslišanih. (Foto: Boštjan Tušek)

Raiven, ki je že od malih nog imela željo, da bi igrala harfo, kar so ji starši tudi omogočili, je kar tri leta pripravljala prvenec Magenta. Občinstvo jo je do zdaj dodobra spoznalo po dvem nastopu na Emi (Črno-bel in Zažarim), ter po pesmih Jadra, Nov planet, nedavno pa je predstavila nov singel Sijaj.





Saro poleg odličnega glasu odlikuje specifično samosvoj vizualni slog, kar dokazuje na vsakem koraku. (Foto: Boštjan Tušek)

Kakih pet let nazaj jo je kontaktiral Jernej Kržnič, nato pa so začeli polasi delati še s klitaristom Tadejem Koširjem, ki sta v večini tudi avtorja pesmi po glasbeni plati, Sara pa je večinska avtorica besedil. Na tokratnem dogodku, ki je bil ekskluzuven v toliko, da so se morali nanj preko njenega Facebooka oz. spletne pošte prijaviti vsi, ki so želeli biti prisotni, je bilo že takoj ob prihodu začutili, da jim je uspelo predstavitev s kreativno ekipo dvigniti na višji nivo. Vzpostavili so nekakšen vzporedni svet fikcije, predvsem s pomočjo različnih nastopajočih plesalk in akterk, ki so naredile tudi po vizualni plati koncert za zanimivo dogodivščino.





Dve pesmi z albuma sta v angleščini. (Foto: Boštjan Tušek)

Predstavili so deseterico pesmi z albuma, dodali pa še prgišče priredb, tudi eksplozivno izvedbo This World belgijske pevke Selah Sue. Raiven v živo tako deluje zelo pristno, poleg sloke, vitke postave, prstov, ki so ustvarjeni da ubirajo strune harfe, prepriča predvsem moč glasu, ki ima zanos, izčiščeno moč, kar je tokrat prišlo posebej dobro do izraza, saj so se potrudili tako z zvokom kot izvedbo. Pesem Jadra je popestrila s harfo, trije godalci so ji pomagali pri izvirni izvedbi pesmi Črno bel.





(Foto: Boštjan Tušek)

Za nekaj dodatnih vizualnih "sladkorčkov" so poskrbele še plesalke, sicer pa je dejstvo, da je na plošči slišati kar precej zvočnih samplov (vzorcev op. p.), kar je v živo čutiti precej manj, saj so Tadej, Jernej, Dorian in Jan poskrbeli za precej bolj "živ" občutek, kar je samo še dodatni plus. Raiven je tako uspešno predstavila svoj prvenec, s čimer se je zagotovo strinjala tudi večina prisotnih, ki so najbrž dobili še precej več od pričakovanega. Morda tudi fotografijo z zvezdo večera po koncertu ...



Nekaj utrinkom s predstavitve plošče Magenta, si prisluhnite v posnetku!