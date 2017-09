Rammstein imajo kup idej za skladbe na morebitni zadnji plošči

Rammstein so zadnji album izdali leta 2009. (Foto: Miro Majcen)

Nazadnje, ko so udarni nemški rockerji Rammstein izdali album, je bilo leta 2009 (Liebe ist für alle da), kar pa ne pomeni, da so člani, ki pravijo, da v bendu vlada demokracija, ostali brez idej. Bo besedah kitarista Richarda Kruspeja so posneli že okoli trideset idej za pesmi, album pa bi lahko bil, po njegovih besedah, njihov zadnji. Ko so bili zadnjič skupaj v studiu, je zasedba skoraj razpadla, zato so se tokrat namenili posneli samo nekaj pesmi, da ne bi bili pod pritiskom. Stres pa je očitno hitro izpuhtel.

Richard Kruspe je namignil, da bo naslednji album Rammstein morda zadnji. (Foto: Miro Majcen)

"Začeli smo tako, da smo se pred dvema letoma dobili in skupaj igrali skupaj, nato pa je šlo vse zelo naravno, zabavali smo se in ustvarili okoli 28 idej za pesmi. Nato smo se pomaknili na začetek sveta Rammstein, ko smo zelo čustveni in navdušeni, da spet pišemo. Prej ni bilo tako. A imam občutek, da bo to naša zadnja plošča. Morda se motim, a trenutno se mi zdi, da bo tako. Od sebe želimo dati 200 odstotkov in biti kar najboljši. Kar slišim, ima veliko potenciala, zato sem z novim materialom zelo zadovoljen. Snemati pa bomo pričeli morda prihodnje leto," je povedal Kruspe.

Till Lindemann leta 2013 v Stožicah. (Foto: Miro Majcen)

Novi album Rammstein bo tako nasledil ploščo Liebe ist für alle da, sicer pa je skupina na koncertih že igrala novo pesem Ramm4, ne ve pa se, ali bo tudi pristala na plošči. Zasedba je nazadnje sredi maja letos izdala koncertni album Paris na zgoščenkah, vinilu, DVD in Blu rayu.