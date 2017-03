Raper Tupac Shakur kot prvi samostojni rap izvajalec sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla

Tupac Shakur (Foto: Reuters)

Raper Tupac Shakur se bo tako v Dvorani slavnih rock'n'rolla pridružil peščici oziroma petim hip hop skupinam, ki so bile doslej sprejete v dvorano slavnih. To so Run-D.M.C., Grandmaster Flash & the Furious Five, the Beastie Boys, Public Enemy in N.W.A.

Med najpomembnejše zvezde rock'n'rolla bodo letos poleg Tupaca Shakurja sprejeti še ameriška folk pevka Joan Baez, ameriški rock skupini Pearl Jam in Journey, britanska rock zasedba Electric Light Orchestra, britanska progresivna rock skupina Yes in producent Nile Rodgers, znan po sodelovanju z glasbeniki, kot sta David Bowie in Diana Ross.

Dvorana slavnih rock'n'rolla je muzej, posvečen najbolj vplivnim glasbenikom, producentom in umetnikom, ki so zaznamovali zgodovino te glasbene zvrsti. Do vpisa so upravičeni pod pogojem, da so prvi album izdali pred najmanj 25 leti.

Kot prvi so bili leta 1986 počaščeni Little Richard, Elvis Presley, Fats Domino, Ray Charles, Chuck Berry, Sam Cooke, The Everly Brothers, Buddy Holly in Jerry Lee Lewis.

Lani so v dvorano sprejeli zasedbe Deep Purple, Chicago, NWA, Cheap Trick in glasbenika Steva Millerja.