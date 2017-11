Riblja čorba: 40 let balkan rocka 'par excellence'

Zasedba Riblja čorba že 40 let navdušuje tako s starimi pesmimi kot z novimi favoriti. Dejstvo je, da je Bora Đorđević bil oklican že za marsikaj, od nacionalista in še kaj hujšega in da številni Slovenci niso ali nikoli ne bodo pozabili njegovih komentarjev o dunajskih kočijažih.

Kitarist Vidoja Božinović - Džindžer. (Foto: Miro Majcen)

Dejstvo pa je, da je bila v zasedbi ves čas konstanta dobra glasba, devetnajst albumov, prvega, Kost u grlu, so izdali davnega leta 1979, do danes pa še kup koncertnih plošč in kompilacij. Trentuno nastaja njihova dvajseta studijska plošča, Bora pa si je od človeka, ki je že nekajkrat povsem zabredel v alkohol, precej opomogel, svojo srečo, tudi v ljubezni, našel v Sloveniji, saj živi v ljubljanskih Kosezah, poročen pa je s Slovenko.

Bora: Ja samo pevam ... (Foto: Miro Majcen)

Pred zvezdani večera so za uvod v spektakel balkan rocka poskrbeli stanovski kolegi, srbska rock eksplozija, skupina Van Gogh, ki jih vodi karizmatični kitarist in pevec Zvonimir Đukić Đule. Ta je fotografe presenetil, da jim je oblizoval in tresel objektive, seveda pa so najbolj spretni lahko tako ujeli tudi kakšen edinstven trenutek. "Z Ribljo čorbo smo stari, dobri prijatelji in v veliko čast nam je, da smo lahko skupaj proslavili ta jubilej," je skupnem nastopu povedal Đule. Slovensko presenečenje večera pa je bila zasedba Mi2 iz Rogatca, ki je izvedla nekaj pesmi, dokler ni na oder stopila zasedba, ki so jo vsi čakali.

25-članski mešani pevski zbor Doma za starejše Danice Vogrinec iz Maribora je pomagal zapet dve pesmi. (Foto: Miro Majcen)

Skupina, ki se dejansko ni nikoli obremenjevala z aktualnimi glasbenimi trendi, je tako za 40-letnico delovanja pripravila poseben "best of" program, ki so ga pred navdušenim občinstvom, ki je večino pesmi znalo na pamet, izvedli v dveh urah uradnega programa, večina pa je bilo starih preverjenih hitov, čeprav so vmes izvedli tudi nekaj novih pesmi kot so Da te be nije, Smešan, grešan i pogrešan in Mister perfekt, ki bodo seveda na novem albumu.

(Foto: Miro Majcen)

Čorba je z dobro razpoloženim Đorđevićem z dobro uigranim bendom, v katerem sta še vedno temeljna kamna tudi Miša Aleksić in Vidoja Božinović - Džindžer, drvela preko uspešnic kot so Jedino moje, Rokenrol za kućni savet, za Nemoj da ideš mojom ulicom in Volim, volim, volim žene pa se jim je priudružil 25-članski mešani pevski zbor Doma za starejše Danice Vogrinec iz Maribora, v katerem je povprečna starost pevcev in pevk 83 let. Bori je njihova predstavnica podarila tudi oljno sliko z njihovim logom v počastitev 40-letnice. "Hvala lepa, to so moje sošolke!" se je pošalil rocker.

Riblja čorba v letu 2017: so pripravljeni da zakorakajo proti abrahamu delovanja? (Foto: Miro Majcen)

Pesem Dolazim za pet minuta je prišel na oder zapet tudi Đorđe Davido iz beograjske skupine Generacija 5, ki je bil sploh prvič v Ljubljani, skladbo Daj ne pitaj pa je zapela Azra Kozličić iz TV šova Nikada nije kasno, ki jo je sicer uglasbil Gibonni.

(Foto: Miro Majcen)

Za zadnjo tretjino uradnega dela pa so prihranili svoje najbrž najbolj udarne pesmi, ki so prakrično ponarodele. Od Avionu slomiću ti krila, Amsterdam, Ostaću slobodan, Kada padne noć in Pogledaj dom svoj anđele. V prvem dodatku so postregli še z Kad sam bio mlad, Ostani đubre do kraja in Lutka sa naslovne strane, v drugem pa še s Kad hodaš in Dobro jutro.

Čorba tako vre in drvi naprej, očitno proti abrahamu delovanja in zenkrat jih kaže (več kot) dobro. Bora bolje skrbi za svoje zdravje, menda ima tudi nov kolk, se je tokrat vzdržal vsakršnih provokacij, tudi njegovih tipičnih zbadljivk na račun gejev, zato pa je bilo dve uri in pol koncerta predvsem v znamenju proslavljanja hvalevrednega jubileja, v pozitivnem in veselem vzdušju, Občinstvo, predvsem v parterju je norelo, svojo moč pa so pokazale tudi tribune z neverjetno bučnim skandiranjem na koncu koncerta, ki je bil zagotovo večini prisotnih v užitek in trajen spomin. Četudi ima zasedba veliko mladih privržencev, je bilo vmes tudi veliko tistih, ki so prišli podoživet mladostniške čase in so se tako morda nekoliko nostalgično vrnili nekaj desetletij nazaj.